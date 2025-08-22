Yrkeslärare till Stödassistentutbildning
2025-08-22
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vi söker en yrkeslärare som ska ansvara för undervisning i vår nya utbildning till Stödassistent. Vi är ett härligt team, vilket gjorde att vi även vann titeln Årets Team i Mölndals stad 2025! Du gillar att samarbeta både med kollegor i yrkesämnet liksom med svensklärarna och självklart med elevens bästa i fokus.
Du kommer att vara med och starta en ny utbildning från grunden vilket, också innebär att ta fram planeringar, sätta rutiner, utveckla samarbeten och bygga från grunden. I jobbet ingår även att planera, genomföra samt följa upp undervisningen i olika kurser/ämnen utifrån nationella styrdokument och mål. Det inkluderar undervisning, APL-besök, elevuppföljning och betygsättning. Mentorskap för eleverna ingår i tjänsten, likaså kontakten med arbetslivet och APL-platser samt handledarträffar. Vi arbetar bland annat med språkutvecklande arbetssätt, kollegialt lärande och har även en del internationella utbyten på lärarnivå.Kvalifikationer
Vi söker dig som är driftig och självständig person, då du kommer att vara med och starta upp en ny utbildning där du kommer att ha en viktig roll i den uppbyggnaden. Utbildningen leder bland annat till arbete som stödassistent inom funktionsstöd. Du ska ha behörighet att undervisa i socialt arbete, pedagogiskt arbete, specialpedagogik och hälsopedagogik. Vi ser gärna att du har gedigen yrkeserfarenhet inom funktionsstöd från tex BmSS, daglig verksamhet eller habilitering.
Det är meriterande om du har undervisat inom vuxenutbildning tidigare. Du ska känna dig bekväm med att jobba med olika digitala verktyg och följa dina elevers utveckling och progression kontinuerligt. Du har en ambition att skapa trygga undervisningssituationer där elevernas möjlighet att nå målen står i fokus.
Att organisera, planera, genomföra, dokumentera och följa upp sitt arbete är en självklarhet för dig som vi söker. Vi lägger stor vikt på dina kommunikativa egenskaper, att du gillar teamwork, samarbetar och samverkar och kan relatera till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att arbeta lösningsinriktat. Du har en öppen och positiv attityd då du har elevens behov som utgångspunkt.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
