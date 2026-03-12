Yrkeslärare kött och charkutbildning
2026-03-12
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Om jobbet
Vi söker en engagerad yrkeslärare inom kött och charkutbildning som vill bli en del av vårt team i Uddevalla.
Det är en ny utbildning som bedrivs i lärlingsform som startar så du får vara med att bygga upp något nytt. I denna roll får du möjlighet att dela med dig av din expertis och inspirera framtida yrkesverksamma inom kött- och charkbranschen. Vi letar efter någon som inte bara har djup kunskap om ämnet, utan också en förmåga att bygga relationer och skapa en positiv inlärningsmiljö. Du kommer att undervisa på gymnasiet och vuxenutbildningen.
Du kommer att vara en del av en arbetsplats som värdesätter medskapande och innovation. Vi erbjuder ett stödjande arbetsklimat där du har möjlighet att växa och utvecklas i din professionella roll. Om du brinner för undervisning och har förmåga att inspirera andra, ser vi fram emot din ansökan! Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som yrkeslärare kommer du att:
- Planera, genomföra undervisning och bedöma och utvärdera elevernas prestationer i enlighet med gällande styrdokument.
- Stödja och vägleda elever i deras lärande och utveckling.
- Utveckla och anpassa utbildningsmaterial för att möta elevernas olika behov.
- Arbeta i nära samarbete med branschföreträdare för att säkerställa att utbildningen är relevant och aktuell.
- Besöka elever på deras APL och genomföra trepartssamtal.
- Handleda och stötta elever i deras individuella inlärningsprocess, vilket skapar en positiv och lärorik atmosfär.
- Samarbeta med branschen och andra utbildningsleverantörer för att hålla kursinnehållet aktuellt och relevant.
- Delta i och bidra till utvecklingen av utbildningen genom att dela med dig av dina erfarenheter och insikter.
Vem söker vi?
Vi söker en engagerad och passionerad yrkeslärare inom kött och charkutbildning som vill vara med och forma framtidens arbetare inom branschen. Du har en gedigen bakgrund inom området och brinner för att dela med dig av din kunskap. Här är några av de egenskaper vi värdesätter:
- Personlig mognad och självständighet
- Initiativförmåga och flexibilitet
- Mål- och resultatorienterad
- Starka samarbetande och relationer med elever och kollegor
- Empatisk förmåga och pedagogisk insikt
- Ledarskap och förmåga att kommunicera tydligt
- Kreativitet och problemlösande analytisk förmåga
- Ekonomisk medvetenhet och strategiskt tänkande
Som yrkeslärare hos oss får du möjlighet att bidra med din expertis. Vi söker dig som är serviceinriktad och empatisk, med en förmåga att kommunicera tydligt och bygga relationer. Din strategiska och strukturerade approach kommer att bidra till en inspirerande och lärorik miljö för våra elever. Kvalifikationer
Formell kompetens
- Relevant yrkeserfarenhet från kött- och charkbranschen (slakt, styckning, förädling, livsmedelshygien).
- Gärna utbildning inom livsmedel, charkutbildning eller motsvarande yrkesbevis.
- Kunskap om livsmedelssäkerhet
- Pedagogisk utbildning eller dokumenterad pedagogisk erfarenhet (kan vara meriterande snarare än krav beroende på utbildningsform).
Praktiska färdigheter
- Styckningsteknik och hantering av olika köttslag.
- Tillverkning av charkprodukter.
- Maskin- och verktygshantering inom charkproduktion.
- Förståelse för kvalitet, hållbarhet och produktionsflöden.
Pedagogiska och sociala förmågor
Förmåga att undervisa vuxna och gymnasieelever med varierande erfarenhet. God planeringsförmåga och struktur i undervisningen. Säkerhets- och hygienmedvetenhet med förmåga att förmedla detta tydligt.
Meriterande med erfarenhet inom jakt och viltvård.
Jägarexamen Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande. I denna rekrytering kan provanställning bli aktuellt Välkommen med din ansökan!
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
