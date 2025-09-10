Yrkeslärare Handel service Polhemsskolan
Gävle kommun, Anpassad gymnasieskola / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Gävle Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Gävle
2025-09-10
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Anpassad gymnasieskola i Gävle
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Polhemsskolan är Gävle största gymnasieskola med ca 1600 elever. På Polhemsskolan finns 10 nationella program, varav ett studieförberedande, nio yrkesprogram och anpassad gymnasieskola. På Polhemsskolan finns väl utvecklade arbetslag och ett omfattande kvalitetsarbete vars syfte är att öka elevernas måluppfyllelse.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som yrkeslärare i anpassad gymnasieskola kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner inom en specifik yrkesinriktning, handel och service. Arbetet utförs enligt beslutade mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med dina kollegor utforma en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. På anpassad gymnasieskola arbetar vi för en god miljö så att alla elever ska känna trygghet och lust att gå till skolan. Vi stärker elevens vilja att lära och elevens tillit till sin egen förmåga, detta genom att utforma undervisningen efter varje enskild elevs förutsättningar. Utbildningen i anpassad skola ger eleven viktiga kunskaper och värden, bidrar till personlig utveckling och social gemenskap och skapar en god grund för att kunna delta aktivt i samhället.
Vi arbetar med att utveckla undervisningens kvaliteter genom att vara en lärande organisation för undervisningsutveckling. Undervisning i försäljning och logistik, marknadsföring, produktkunskap, varuhantering samt kundservice och bemötande blir en del av dina uppgifter. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat. Arbetet utförs i samarbete med elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.
Vidare arbetar du som yrkeslärare i anpassad gymnasieskola med att handleda elever under deras praktik på externa arbetsplatser. Vi förbereder eleverna för yrkeslivet; att det är en yrkesutbildning med gott samarbete med arbetsgivare, AF m.fl.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet inom handel och service och vana både av försäljning, logistik, marknadsföring och kundservice. Även utbildning inom programmet handel och service. Samt har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av arbete inom anpassad skola. Vi lägger stor vikt med erfarenhet av att arbeta med elever som har intellektuell funktionsnedsättning, flerfunktionshinder, neuropsykiatriska funktionshinder. Vidare kunskap om, och erfarenhet av, arbete med digitala verktyg och kännedom om läroplanen för anpassad gymnasieskolan. Det är meriterande men ej ett krav med examen från yrkeslärarprogrammet.
För att lyckas som yrkeslärare på anpassad gymnasieskola har du förmåga att arbeta med andra människor. Du lyssnar, visar empati och respekt mot eleverna. Du har förmåga att leda och motivera elever och få dem att trivas och må bra i skolan. Samt att du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt språk utifrån olika situation. Vidare har du en god förmåga att få elever att känna tillhörighet och att vara inkluderad.
Som person inger du förtroende och skapar tillit och har förmåga att sprida lugn och stabilitet runt omkring dig. Vidare är du strukturerad och planerar ditt arbete väl i klassrummet, samt att du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, elever, vårdnadshavare och andra aktörer. Du anpassar dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275927". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Anpassad gymnasieskola Kontakt
Biträdande rektor
Monica Rosén monica.rosen@gavle.se 026-17 92 54 Jobbnummer
9501027