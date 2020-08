Yoga Instruktör - Hälsans Tråd AB - Hälsojobb i Svalöv

Hälsans Tråd AB / Hälsojobb / Svalöv2020-08-26Vårt koncept innefattar ett spirituellt uppvaknande och utvecklande som bygger på kärlek, medkänsla, vänlighet, förlåtelse och tolerans. Vi erbjuder våra besökare att utöva yoga, meditation, Tai Chi, samt tillgång till massageterapeut. Vi erbjuder även cancercoaching till både patienter och anhöriga, såväl retroaktivt som för att väcka uppmärksamhet. Vi vill att Hälsans Tråd upplevs som en proaktiv händelse i våra kunders liv, där de utvecklar sig själva spirituellt för att finna lugn och harmoni. Vi ser att samtliga av våra terapeuter är certifierade och innehar hög kompetens inom sin profession.Det finns en växande målgrupp som inte fångas upp i dagens samhälle, fler och fler människor känner av och lever med en enorm stress. Förståelsen att stress påverkar välmående och är orsaken till många sjukdomar är nu ett levande bevis som många har börjat förstå. Fler och fler vetenskapliga studier visar att vi blir lugnare av att tillbringa tid i naturen, våra hjärnor slappnar av och vi återhämtar oss snabbare. Det är logiskt att anta att en stor del av vår ohälsa, psykisk och fysisk, orsakas av att vi saknar dessa viktiga upplevelser. Vår gård på Södra Djurup erbjuder dessa upplevelser i samband med nyttiga aktiviteter genom Hälsans Tråd, där vi ger våra besökare de verktyg som behövs för att leva ett sundare liv. Det finns djupt inom oss en längtan men även en saknad att få lugn och ro i naturen, med dess helande krafter och hemligheter.Människan hör till skogarna, till vidderna och haven, vi kommer från ängar, floder och berg. När vi är där mår vi bra. Vetenskapliga studier visar att vi blir lugnare av att tillbringa tid ute, våra hjärnor slappnar av när vi ser fladdrande löv. Vårt mål är att hjälpa människor hantera stress samt bearbeta symtomen av detta, såväl privat som i arbetslivet. Vi ser att detta ligger i tiden och att människor över lag är i stort behov av att komma ifrån vardagen under perioder för att låta kroppen varva ner, samt finna rofylldhet.Vi strävar efter att göra något som påverkar arbetsförmågan hos människor, plocka bort stress och skapa ett lugn, med förnyad livsglädje. Vi vänder oss samtidigt till människor som bara vill komma bort ett tag från storstadsmiljön och dess hets för att hitta en stimulerande miljö där man kan varva ner och förlänga livsglädjen. Denna resa är en investering i sig själv där man strävar efter upplysning och ett bestående lugn. Där finns människor som vill investera sin tid och energi för att finnas där för er när det enda ni upplever i er vardag är mörker. Låt oss vara ert ljus.Mitt på Skånes underbara mölla ligger gården Södra Djurup och det är även här ni finner Hälsans Tråd. Med milsvid utsikt, gröna betesmarker, djur och skog fylld av tystnad som man bara drömmer om.Ni som certifierade instruktörer hyr in er i vårt nya skräddarsydda mindfulness center. Genom att hyra in er är ni inte anställda av Hälsans Tråd AB. Vi ger er tillgång till lokalen och vi kommer att hantera scheman, bokningar och betalningar genom vår hemsida. Vid intresse kommer vi diskutera priset för tjänsten, vilka olika yogastilar som ni kan erbjuda, samt önskat schema.Välkommen med er ansökan.Om AnställningenEgenföretagareLönetyp: Betalning enligt utfört arbete.2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-10-25Hälsans Tråd ABSödra Djurup 78326868 Röstånga5334486