Winnet Malmö söker projektledare
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2026-06-18
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Om jobbet
Brinner du för mänskliga rättigheter, kvinnohälsa och kunskapsspridning? Är du en strukturerad och hängiven feminist? Då kan du bli en av våra projektledare!
Du skall arbeta för att bygga ut och vidga föreningens verksamhet.
Winnet Malmö, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell kvinnoorganisation som vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter. Föreningen bildades under våren 2015 och har egen lokal på Nobelvägen 21 i Malmö.
Föreningens syfte är att jobba för alla kvinnors mänskliga rättigheter och ett jämställt och inkluderande samhälle. Den övergripande målsättningen är att fungera som ett centrum för hälsofrämjande etablering och ömsesidig integration.
I verksamheten ingår studiecirklar, projekt, nätverksträffar, temaföreläsningar, uppsökande verksamhet mm.
En av våra målsättningar är att bidra till att minska och förebygga ofrivillig ensamhet och isolering, genom att skapa mötesplatser och anordna aktiviteter som främjar gemenskap, trygghet, glädje och hälsa för målgrupperna utrikesfödda och nyanlända kvinnor i alla åldrar i Malmö.
Vi arbetar hårt för att engagera flickor och kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden. Vi arbetar även med utvecklingen av den mångkulturella mötesplatsen DUVAN för att minska ofrivillig ensamhet och ohälsa bland kvinnor genom att nå ut till nya seniorer och grupper i vårt närområde.
Nu söker dig för att bygga ut föreningens verksamhet, genomföra aktiviteter, förstärka samverkan och utöka uppsökande verksamhet.
Vi söker dig med dessa kvalifikationer:
• Projektledarerfarenheter och/eller erfarenhet av annat ledararbete, ett personligt kontaktnät och god förmåga att knyta nya kontakter.
• Studier i statskunskap, folkhälsovetenskap, sociologi, socionomexamen, beteendevetare eller motsvarande.
• Kunskaper om jämställdhet, offentlig- och idéburen sektor och folkhälsoarbete är meriterande.
• Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och arbetar självständigt.
• Organisationsförmåga och stark drivkraft är av största vikt.
• Du bör dela föreningens värderingar.
• Erfarenhet och kunskap om andra kulturer och språk utöver svenska är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: malmo@winnet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Winnet Malmö
Idunsgatan 2 (visa karta
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214 30 MALMÖ Jobbnummer
9971046