Windowstekniker med erfarenhet av Cyberark

Vi söker en ny medarbetare till teamet som arbetar med PAM - Priviliged Access Management hos vår kund. Deras organisation växer stadigt och du kommer bli en del av en dynamisk och innovativ arbetsplats där din medverkan bidrar till en säker hantering av vår kunds Priviligerade accesser. Du kommer att arbeta i deras PAM-team och med deras arbetssätt leverera värde till de olika affärsområdena i organisationen.
Arbetsuppgifter består bland annat av:
Utveckla och drifta PAM-verktyget CyberArk
Hantera frågor och olika typer av ärenden i vårt ärendesystem
Samarbeta med övriga tekniska team för att tillsammans leverera hög-kvalitativa lösningar
Utveckla och underhålla vår dokumentation
Profil
Vi söker passionerade och kunniga medarbetare i rollen för att stärka vårt team och ta vår PAM-plattform till nya höjder. Som person är du intresserad av att utvecklas och lära dig, du är engagerad och tycker om att arbeta mot mål och fokusera på resultat. För oss är det av största vikt att du är en lagspelare som bidrar till teamets fortsatta utveckling.
Skallkrav:
Utveckling och underhåll av Cyberark
Windows Infrastruktur / server
Katalogtjänster såsom Active Directory
IT-Drift / Kundkontakt
Meriterande:
PAM
Powershell
Linux
Villkor och Omfattning:
Detta är en visstidsanställning hos NXT Interim Stockholm AB med uppdrag hos vår kund under perioden 03/01/2026 - 02/28/2027, med möjlighet till förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal.
Arbetet utförs på plats, på vår kunds kontor i Linköping eller Solna.
Den här rollen kräver att du genomgår en säkerhetsprövning i enlighet med gällande lagar och regler om skyddssäkerhet, innan du startar, och du behöver vara svensk medborgare.
