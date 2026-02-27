VVS-Projektledare till Nytorps Rör!
2026-02-27
Vill du arbeta i en roll där tempot är högt, besluten är snabba och kundkontakten är en naturlig del av vardagen? Nytorps Rör söker nu en erfaren VVS-projektledare med inriktning mot service och serviceprojekt. Här driver du flera parallella projekt ute hos kund - med ansvar för kvalitet, struktur och leverans från start till mål.
Information om tjänsten
Som VVS-projektledare inom service arbetar du nära både tekniker och kunder. Till skillnad från större entreprenader handlar detta om snabbfotade projekt, löpande serviceuppdrag och mindre ombyggnationer i befintliga fastigheter. Du leder ett team av servicemontörer som dagligen rör sig mellan olika fastigheter och uppdrag. Rollen kräver god prioriteringsförmåga, tydlig kommunikation och förmåga att fatta snabba beslut när förutsättningarna förändras.
Här får du en varierad vardag med stort eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetssätt och kundrelationer.
Du erbjuds
Tjänstebil
Arbetstelefon och dator
En självständig roll med stort mandat
En stabil arbetsgivare med bred kompetens inom VVS
Som VVS-projektledare inom service ansvarar du för att:
Som VVS-projektledare inom service ansvarar du för att:
Driva och samordna serviceprojekt ute hos kund
Planera och fördela arbete för servicetekniker
Säkerställa kvalitet och utförande enligt branschregler
Fatta snabba beslut vid förändrade förutsättningar
Hantera offertarbete, uppföljning och enklare kalkyler
Ansvara för dokumentation och administration kopplat till uppdragen
Ha löpande dialog med fastighetsägare, förvaltare och beställare
Projekten är ofta av mindre omfattning än större entreprenader, men kräver hög struktur, flexibilitet och god koordinationsförmåga. Du har många kontaktytor och hanterar flera uppdrag parallellt.Vi söker dig som
Har VVS-ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet
Har minst 5 års erfarenhet inom VS-service
Har erfarenhet av serviceprojektledning eller arbetsledning inom service
Har god förståelse för fastighets-VVS
Är van att arbeta med dokumentation och administration
Har B-körkort
Erfarenhet från större entreprenader är inget krav - det viktigaste är att du har gedigen bakgrund inom service och förstår dynamiken i den typen av verksamhet.
Som person är du :
Lösningsorienterad och prestigelös
Strukturerad men flexibel
Snabb i beslutsfattande
Kommunikativ och tydlig
Trygg i din kompetens och van att ta ansvar
START: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm, Farsta
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Kathinka Evers
Du inleder din anställning som konsult hos Professionals Nord där ambitionen är att du kliver över till en anställning hos Nytorps Rör efter 6 månader, förutsatt att samtliga parter är nöjda med samarbetet. En godkänd bakgrundskontroll samt kreditupplysning krävs för tjänsten.
Sök tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument nedan. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto - här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mail, men vid frågor är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
