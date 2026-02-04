VR Mälartåg söker Planeringschef
I december tar VR Sverige över driften av Mälartåg och vi söker nu en erfaren Planeringschef till uppdraget, med start under mobiliseringsfasen. För att lyckas i rollen är du en trygg ledare som vill utveckla och leda delar av vår operativa kärnverksamhet och som värdesätter en kultur präglad av respekt, samarbete och högt säkerhetstänk.
Om VR Sverige
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på det nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling. Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Som Planeringschef för Mälartåg har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla planeringsverksamheten för tågtrafiken. Du styr ett team av erfarna planerare som ansvarar för trafikupplägg, inklusive tidtabellsplanering, fordonsomlopp, turkonstruktion och schemaläggning.
Teamet arbetar både med en långsiktig strategisk tidshorisont över hela avtalsperioden och taktiskt fram till cirka tre veckor innan den operativa planeringen tar över ansvaret för fordon och personal. Tillsammans säkerställer ni en robust, kostnadseffektiv och punktlig trafik som möter såväl verksamhetens krav som resenärernas behov.
I rollen ingår att leda och coacha teamet i det dagliga arbetet, samtidigt som du, tillsammans med övriga planeringschefer inom VR:s trafikområden. Tillsammans driver ni utvecklingen av effektiva planeringsprocesser och säkerställer att system, verktyg och arbetssätt stödjer verksamhetens mål.
Du arbetar aktivt med att analysera trafikdata och resandeunderlag för att förbättra planeringen och för att skapa långsiktigt hållbara lösningar. Arbetet innebär också nära samverkan med andra avdelningar inom VR för att säkerställa kvalitet och leverans, samt ansvar för budget, arbetsmiljö och måluppföljning inom ditt område.
Som Planeringschef företräder du VR i dialoger med externa aktörer som Trafikverket, Mälardalstrafik och andra relevanta intressenter och du är en viktig del i att driva utvecklingen av planeringsfunktionen framåt och stärka Mälartågs operativa förmåga.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av planering inom en trafik- eller produktionsintensiv verksamhet, där du är van vid att hantera komplexa dataflöden och omsätta dem till robusta och hållbara planer. Du har tidigare haft en ledande roll, gärna med ansvar för specialister eller planerare, och du trivs i en miljö där du får coacha individer och utveckla verksamheten över tid. Du arbetar strukturerat och målinriktat och drivs av att hitta lösningar som stärker både leveransen och verksamhetens långsiktiga utveckling.
Du har god kommunikativ förmåga och kan förklara komplexa planeringsfrågor på ett pedagogiskt och tydligt sätt, både internt och externt.
Erfarenhet från kollektivtrafik eller en liknande bransch är meriterande, liksom vana att arbeta med planeringsverktyg som Hastus, IVU eller motsvarande.Övrig information
Du utgår från vårt kontor som kommer att ligga nära Stockholm Centralstation. Vissa resor i tjänsten kan komma att förekomma.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats i utveckling tillsammans med många kompetenta kollegor. Vi uppmuntrar initiativrikedom och vi vill att du bidrar i vardagen med dina kunskaper och erfarenheter. Du kommer att få arbeta i ett engagerat team med hög kompetens och en kultur präglad av samarbete och omtanke. Här får du möjlighet till professionell och personlig utveckling inom en organisation som värderar innovation och förbättring.
Vill du bli en del av VR?
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill vara med och göra skillnad i vår verksamhet, skicka in ditt CV och ditt personliga brev via länken nedan. Vi hanterar endast ansökningar genom hemsidan. Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I denna rekrytering tillämpar vi personlighets- och färdighetstester samt bakgrundskontroller.
