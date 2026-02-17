Volontärsamordnare
2026-02-17
eller i hela Sverige
Volontärsamordnare
Mind söker vikarierande volontärsamordnare till våra stödlinjer med placering i Stockholm
Minds stödlinjer riktar sig till människor som mår dåligt, känner sig ensamma och har tankar på självmord. Vi har cirka 600 volontärer som svarar i stödlinjerna - antingen på chatt eller telefon. Under 2025 tog vi emot drygt 80 000 samtal från stödsökande i behov av medmänskligt stöd tack vare det stora engagemanget som finns från volontärerna.
Vill du ha en meningsfull roll där du kan göra skillnad genom att arbeta som volontärsamordnare, stötta engagerade volontärer och ibland även själv bidra genom att ta egna samtal i stödlinjerna?
Om Mind
Vi är en ideell organisation som främjar psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete. Våra stödverksamheter engagerar över 600 volontärer som erbjuder medmänskligt stöd i Självmordslinjen, Livslinjen, Föräldralinjen och Äldrelinjen. Vi är cirka 40 anställda och har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Umeå.
Som volontärsamordnare består dina främsta arbetsuppgifter av:
Stödja volontärer före, under och efter pass
Schemaplanera volontärpass och kontinuerligt arbeta med bemanning i våra stödlinjer
Ta emot samtal på Självmordslinjen, Livslinjen eller Äldrelinjen
Introducera nya volontärer
Dokumentera och uppdatera i vårt volontärhanteringssystem
På Minds kontor i Stockholm är vi cirka tjugo medarbetare, varav fyra är volontärsamordnare. En av volontärsamordnarna är föräldraledig och vi söker nu en vikarie. I rollen arbetar du nära kollegor på andra avdelningar i Stockholm, men också tätt tillsammans med volontärsamordnarkollegor som är verksamma runt om i landet.
Eftersom merparten av volontärerna sitter på distans sker stöttningen i huvudsak digitalt.Profil
Relevant utbildning på högskolenivå inom exempelvis socialt arbete, personalvetenskap, kommunikation eller annan likvärdig kompetens införskaffad genom tidigare arbete
Minst 2-3 års erfarenhet av arbete där möten och samtal med människor har varit ett centralt inslag i dina arbetsuppgifter
Du har en uttalad empatisk förmåga och är inkluderande med en öppen och vänlig attityd
Du trivs med att både samarbeta med andra samt har en vana att arbeta självständigt
Din förmåga att vara strukturerad och hålla ordning är framträdande drag hos dig
Med ett vägledande och stöttande förhållningssätt bidrar du till en positiv atmosfär
Du trivs med ett omväxlande arbete och är inte rädd för att rycka in där det behövs
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Du har mycket goda datorkunskaper
Meriterande:
Erfarenhet av att utbilda och eller coacha andra
Kunskap om psykisk ohälsa och suicidprevention
Erfarenhet av stödsamtal
Erfarenhet av liknande tjänst
Erfarenhet från ideell sektor (som ideell själv eller som anställd)
Anställningsform
Tjänsten är ett vikariat på heltid till och med 31 januari 2027. Det kan eventuellt bli aktuellt med förlängning. Arbetet är huvudsakligen förlagt dagtid, men kvällar och helger förekommer relativt ofta. Vårt trevliga kontor i Stockholm ligger centralt på Karlavägen 108.
Datum för tillsättning av tjänsten är snarast möjligt. Mind har friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimme per vecka. Mind har kollektivavtal.
Sista ansökningsdag
Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 2026-03-03. Vi ser dock fram emot din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.

Mind (Fören Psykisk Hälsa)
115 26 STOCKHOLM
Mind Fören Psykisk Hälsa Jobbnummer
