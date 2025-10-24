Vitvaruinstallatör - Saps Service Management AB
OM Saps
På engelska betyder Saps livskraft och det är en mycket bra beskrivning på vad vi erbjuder företag och offentliga verksamheter runt om i Sverige. Saps Service Management finns över hela landet och erbjuder den bästa servicen inom affärsområdena Fastighet och Infrastruktur. Vår service frigör tid och energi för våra kunder, som de kan investera i sina verksamheter.
Vi är ett expansivt och entreprenörsdrivet företag med stora visioner. Vi finns idag på den svenska marknaden med över 200 medarbetare, och tillväxten kommer att fortsätta.
Våra medarbetare visar ett stort engagemang, kompetens och initiativförmåga vilket gör att vi kan leverera Sveriges bästa kundservice. Vi uppmuntrar vår personal till att bidra till vår utveckling genom att komma med egna kreativa idéer i nära samarbete med våra kunder och kollegor.
Är du redo att ta ett rejält ansvar, jobba hårt och vara en verklig lagspelare? Då kan du vara vår nästa stjärna som vitvaruinstallatör hos Saps Service Management AB. Vi söker dig som vill bli en aktiv del av vår vitvaruverksamhet - där varje dag innebär nya installationer, service och möjligheter att göra skillnad.
Om rollenSom vitvaruinstallatör hos oss arbetar du både självständigt och i team. Du installerar, felsöker och servar vitvaror - ofta flera olika modeller per dag. Du är inte rädd att rycka in där det behövs, oavsett om det handlar om en installation tillsammans med en kollega eller att ta ansvar själv. Du sätter kunden i fokus och ser till att jobbet blir utfört med hög kvalitet och rätt känsla för service.
Ditt uppdrag Installera vitvaror enligt kundens behov och våra rutiner - dagligen flera enheter och olika typer av vitvaror.
Samarbeta med kollegor vid behov - ibland är ni två, ibland är du solo.
Vara hjälpsam, flexibel och lösningsfokuserad - kanske behöver du hoppa in där det behövs extra stöd.
Rapportera och dokumentera arbete digitalt samt säkerställa att allt fungerar för kunden efter avslutat uppdrag.
Bidra till att vår verksamhet växer genom att representera Saps på ett positivt och professionellt sätt.
Vem är du? Du har god fysik och gillar att arbeta aktivt - installationer och service kräver både tempo och noggrannhet.
Du är hjälpsam, ansvarstagande och trivs i både självständigt arbete och som en del av ett team.
Du har erfarenhet av vitvaruinstallation eller liknande tekniska tjänster (meriterande).
Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna och hjälpa till där det behövs.
Du har B-körkort.
Du ha systemvana och kan jobba i digitalt ärendehanteringssystem - administration är en del av vardagen.
Du delar våra värdeord: oräddhet, enkelhet, flexibilitet och ansvarstagande.
Vad erbjuder vi? En arbetsplats i framkant - vi är ett expansivt och entreprenörsdrivet företag med stora visioner.
Möjlighet att påverka och växa med oss - vi värdesätter engagemang och initiativkraft.
Ett starkt team där laganda och hög servicenivå står i centrum.
Trygghet och struktur, tillsammans med variation - varje dag är ny och utmanande.
Om du känner att detta är tjänsten för dig - tveka inte! Skicka din ansökan snarast då intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att få dig med på laget och tillsammans ta vår vitvaruverksamhet till nya höjder.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen
Frågor gällande tjänsten besvaras av;
via e-post rasmus.enertz@saps-group.com
Vi ser fram emot din ansökan!
Läs mer om oss på http://www.saps.se/
