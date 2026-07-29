Vittra Vallentuna söker Elevassistent
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2026-07-29
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Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Vill du göra skillnad på riktigt? Vi söker en engagerad elevassistent (80 %) till årskurs 4!
Är du en trygg, pusselläggande och relationsskapande person som brinner för att ge elever rätt förutsättningar i skolan? Då har vi en viktig och givande roll för dig på Vittra Vallentuna.
Hos oss får du chansen att arbeta i en miljö som präglas av gemenskap, tydligt pedagogiskt fokus och en stark tro på varje individs potential.
Ditt uppdrag
Tjänsten är en visstidsanställning på 80 % under läsåret, med goda möjligheter till förlängning. Då tjänsten omfattar 80 % är arbetstiden i huvudsak förlagd till skoldagen.
Ditt primära uppdrag är att arbeta nära två elever i årskurs 4. Du fungerar som deras trygghet och stöd i skolkvalet, både under lektionstid och på raster.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Stöd i vardagen: Hjälpa eleverna att strukturera, fokusera och genomföra sina skoluppgifter.
Trygghet & Bemötande: Skapa förutsättningar för lugn och studiero genom ett anpassat och förutsägbart bemötande.
Socialt stöd: Stötta eleverna i sociala samspel, raster och övergångar mellan olika aktiviteter under skoldagen.
Samarbete: Arbeta i tätt samarbete med klassens lärare, specialpedagogiskt team och övrig personal för att skapa en hållbar och anpassad skolmiljö.Publiceringsdatum2026-07-29Profil
Vi söker dig som har en relevant utbildning (exempelvis barnskötare, elevassistent eller motsvarande) eller erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd.
Meriterande: Det är starkt meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) samt ett lågaffektivt bemötande.
Egenskaper: Du är en lugn, stabil och uthållig vuxen med stort tålamod. Du har förmågan att läsa av situationer innan de eskalerar och kan snabbt ställa om utifrån elevernas dagsform.
Relationsbyggare: Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med både elever och vuxna.
Vi erbjuder
Vittra Vallentuna är en F–9-skola centralt belägen med närhet till både natur och kommunikationer. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra och samverkar kring elevernas bästa. Som anställd inom AcadeMedia omfattas du av kollektivavtalade förmåner, friskvårdsbidrag och tjänstepension.
Ansökan och process
Intervjuer: Urval och intervjuer kommer att påbörjas under augusti.
Anställningsform: Visstidsanställning (80 %).
Tillträde: Augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem!Kontaktuppgifter för detta jobb
Rektor Kenny Kvarnström: kenny.kvarnstrom@vittra.se
Biträdande rektor Caroline Röste: caroline.roste@vittra.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
186 54 VALLENTUNA SOCKEN Arbetsplats
Vittra Kontakt
Rekryterare
Kenny Kvarnström kenny.kvarnstrom@vittra.se Jobbnummer
10015111