Vislandaskolan söker elevassistent
Alvesta kommun, Utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Alvesta Visa alla barnskötarjobb i Alvesta
2026-03-03
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Vi erbjuder dig
Som medarbetare i Alvesta kommun får du 25-32 semesterdagar, förmånliga pensionsavsättningar och föräldrapenningtillägg. Du har även rätt till friskvårdsbidrag, subventionerad träning, förmånscykel, 365-dagars kollektivtrafikbiljett, kollektivavtalade försäkringar, bidrag för fritidsstudier samt fritt kaffe, te och frukt på arbetsplatsen.
Vislanda ligger på nära håll från större orter som Växjö, Alvesta och Ljungby och du tar dig enkelt hit med tåg eller buss via kollektivtrafiken. Centralt på orten hittar du Vislandaskolan, som är en F-9-skola med ca 400 elever. Vi har även fritidshem och är uppdelade med tvåparallelliga klasser upp till åk 8 och treparallelligt i åk 9.
På skolan jobbar vi såväl praktiskt som med digitala verktyg och från och med åk 4 har alla elever varsin Chromebook. Vi använder oss av verktyg som SchoolSoft för kontakt med vårdnadshavare samt bl a Googles verktyg i undervisningen.
Här träffar du en enad personalstyrka som jobbar tillsammans för våra elevers bästa och för att de ska lyckas i skolan. Vi har ett stort samlat elevhälsoteam som jobbar över hela F-9 och tillsammans med övrig personal samverkar för elevernas välmående.
Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär arbete som elevassistent i åk 7 med fokus på både individ- och gruppnivå. Du följer klasserna 7A och 7B i undervisningen samt på raster. Du kommer ha nära samarbete med mentorer och undervisande lärare i klassen. Arbetet som elevassistent är på 75%, kan eventuellt kombineras med arbete på fritidshemmet för en heltidstjänst.Kvalifikationer
Meriterande om du har tidigare erfarenhet som elevassistent eller annat arbete inom skola. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
