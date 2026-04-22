Virkesköpare
2026-04-22
Företagsbeskrivning:
SCA Forest Products AB
Arbetsbeskrivning: Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt så kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Just nu söker vi en Virkesköpare till kontoret i Ånge.
Välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Som Virkesköpare ansvarar du för kontakten och affären med enskilda skogsägare till vilka du erbjuder råd och tjänster som utvecklar deras skogsägande. Du är skogsägarens huvudsakliga kontaktperson inom ditt geografiska virkesköparområde och har ansvaret för hela affären - från första kontakt till färdigställd affär. En viktig del i dina arbetsuppgifter är att arbeta uppsökande mot skogsägarna för att ta reda på nuvarande och kommande behov av att bruka sin skog. Du träffar skogsägare både i skogen såväl som på kontoret och en del av rådgivningen och affärssamtalen sker digitalt.
Rollen som Virkesköpare är perfekt för dig som motiveras av att kombinera relationer, affärsmässighet och ett strukturerat arbetssätt. Genom ditt engagemang och driv strukturerar och planerar du ditt arbete för att nå dina uppsatta mål.
Marknadsfunktionen har drygt hundra medarbetare och ditt närmsta team består av 11 virkesköpare och en närvarande, stöttande chef. Här får du chansen att arbeta självständigt samtidigt som du är en del av ett engagerat och målmedvetet team.
Här kan du se en video om hur det är att arbeta som Virkesköpare hos SCA: Karlolof Boman, virkesköpare i Lycksele på SCA Skog
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är målinriktad, självgående och strukturerad. Du har en fallenhet för att bygga långsiktiga relationer, tycker om att arbeta uppsökande och lägger ner ett hårt arbete för att uppnå dina mål.
För att vara rätt person för tjänsten krävs skoglig kompetens och ett starkt engagemang för skogsfrågor. Du kanske har en skoglig utbildning, äger en egen skogsfastighet, eller arbetar idag som Virkesköpare eller i en annan yrkesroll med koppling till skogsnäringen.
Din framgång i rollen bygger också på rätt personliga egenskaper för en säljande och relationsskapande roll. Du har en god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa både förtroende och tillit hos dem du möter. Du trivs med att vårda och stärka relationer samtidigt som du arbetar självständigt mot uppsatta mål. Utmaningar motiverar dig och du har en uthållighet som gör att du inte ger upp vid första motgången.
Du har B-körkort (vi erhåller företagsbil) och behärskar svenska i tal och skrift.
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i på kontoret i Ånge. Startdatum enligt överenskommelse.
Vill du veta mer?
För ytterligare information om tjänsten kontakta: Andreas Berglund, Gruppchef Virkesköp, andreas.berglund@sca.com
För ytterligare information om rekryteringsprocessen kontakta: Johanna Holmquist, HR Specialist Rekrytering, johanna.holmquist@sca.com
Fackliga företrädare:
Unionen: Malin Stattin, malin.stattin@sca.com
Akademikerna: Erik Forsberg, erik.forsberg@sca.com
Sista ansökningsdag är 2026-05-03.
