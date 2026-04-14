Vindkraftstekniker
2026-04-14
Vill du bidra till utvecklingen av förnybar energi?
Fred. Olsen Renewables är ett norskägt bolag som utvecklar, äger och driver förnybar energiproduktion.Vi har varit en del av förnybarindustrin sedan mitten av 1990-talet och har i dag verksamhet i Sverige, Norge, Storbritannien och Italien.
Vi arbetar långsiktigt för att utveckla hållbara energilösningar och minska vårt miljöavtryck i alla delar av verksamheten.
För att stärka vår svenska organisation söker vi nu en vindkraftstekniker.
Tjänsten är stationerad vid Fäbodliden Vindkraft AB utanför Vindeln, som består av 24 Vestas V112 och 4 Vestas V150 vindturbiner, samt Högaliden Vindkraft AB utanför Botsmark med 25 Vestas V150 vindturbiner.
Arbetet utförs vid båda vindkraftsanläggningarna och innefattar daglig drift, service och underhåll.
Arbetsuppgifter
Som vindkraftstekniker har du en viktig roll i drift och underhåll av våra vindkraftsanläggningar. Arbetet är praktiskt, varierande och utförs främst ute i fält. En betydande del av arbetet sker på hög höjd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planerat underhåll och service av vindturbiner
Övervakning av produktion samt felsökning av turbiner och tillhörande utrustning
Service och underhåll av anläggningarnas övriga infrastruktur
Deltagande i HMS-, kvalitets- och förbättringsarbete
Ingå i beredskapsorganisation
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av service och underhåll av elektrisk och/eller mekanisk utrustning
Erfarenhet från vindkraft, energi, industri, offshore, maritim verksamhet eller liknande är meriterande
Tidigare arbete som vindkraftstekniker är en fördel, men inget krav
Fokus på systematiskt HMS-arbete
B-körkort
Relevant erfarenhet kan kompensera för avsaknad av formell utbildning.
Du behöver klara arbete på hög höjd samt kunna genomföra godkänd hälsokontroll för klättring med stora nivåskillnader.
Personliga egenskaper
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Är praktiskt lagd, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god säkerhets- och riskmedvetenhet
Vi erbjuder
En viktig roll i utvecklingen av förnybar energi
Konkurrenskraftiga villkor
Entrygg arbetsgivare med lång erfarenhet inom förnybar energi
En organisation med korta beslutsvägar, där samarbete, ansvar och säkerhet står i fokus
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en växande framtidsbransch
Relevant utbildning för tjänsten
Vi använder Semac bakgrundskontroll i slutskedet av rekryteringsprocessen. Bakgrundskontrollen görs med kandidatens samtycke och innebär verifiering av CV och dokumentation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fred. Olsen Renewables AB
(org.nr 556591-2077), https://fredolsenrenewables.com/
Fäbodliden Vindkraft AB (visa karta
)
922 92 VINDELN
För detta jobb krävs körkort.
9852630