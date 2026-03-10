Villa Hilleröd HVB söker Föreståndare
2026-03-10
Vill du vara med och leda samt utveckla ett HVB för unga vuxna med trauma och skadligt bruk? Vi söker nu en engagerad och erfaren person som också vill axla rollen som föreståndare på Villa Hilleröd - ett HVB för unga män och kvinnor i åldern 18-28 år.Publiceringsdatum2026-03-10Om företaget
Villa Hilleröd är en del av Västerbos vårdkedja och erbjuder kvalificerad behandling för unga vuxna med samsjuklighet, trauma och skadligt bruk. Vi arbetar med evidensbaserade metoder som MI, DBT, återfallsprevention och traumafokuserad behandling, i en trygg och vacker miljö. Hos oss står relationsskapande, helhetssyn och individens utveckling i fokus.Om tjänsten
Det här är en unik, varierad roll och du kommer att vara en del av ett engagerat team och ha stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Leda och utveckla verksamheten utifrån gällande lagar och riktlinjer
Personalansvar och arbetsmiljöarbete
Ansvara för kvalitet, dokumentation och samverkan med uppdragsgivare
Delta i Västerbos ledningsgrupp och vara en del av vårt långsiktiga förändringsarbete
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med målgruppen unga vuxna, beroendeproblematik och trauma
Är trygg i en ledarroll och har god organisatorisk förmåga
Har erfarenhet av föreståndarskap inom HVB
Är prestigelös, lyhörd och relationsskapande
Vi erbjuder:
En spännande och varierad roll med både kliniskt och strategiskt ansvar
Arbete i en professionell vårdkedja med tvärprofessionellt stöd
Goda utvecklingsmöjligheter inom Västerbo
Fortbildning, handledning och ett varmt kollegialt klimat
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: lena@vaster-bo.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Föreståndare Villa Hilleröd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559419-1131) Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Lena Ottosson lena@vaster-bo.se 0760209328
9789000