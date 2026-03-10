Villa Hilleröd HVB söker Föreståndare

Hilleröd Vård & Omsorg AB / Socialsekreterarjobb / Malmö
2026-03-10


Visa alla socialsekreterarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hilleröd Vård & Omsorg AB i Malmö

Vill du vara med och leda samt utveckla ett HVB för unga vuxna med trauma och skadligt bruk? Vi söker nu en engagerad och erfaren person som också vill axla rollen som föreståndare på Villa Hilleröd - ett HVB för unga män och kvinnor i åldern 18-28 år.

Publiceringsdatum
2026-03-10

Om företaget
Villa Hilleröd är en del av Västerbos vårdkedja och erbjuder kvalificerad behandling för unga vuxna med samsjuklighet, trauma och skadligt bruk. Vi arbetar med evidensbaserade metoder som MI, DBT, återfallsprevention och traumafokuserad behandling, i en trygg och vacker miljö. Hos oss står relationsskapande, helhetssyn och individens utveckling i fokus.

Om tjänsten
Det här är en unik, varierad roll och du kommer att vara en del av ett engagerat team och ha stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Leda och utveckla verksamheten utifrån gällande lagar och riktlinjer
Personalansvar och arbetsmiljöarbete
Ansvara för kvalitet, dokumentation och samverkan med uppdragsgivare
Delta i Västerbos ledningsgrupp och vara en del av vårt långsiktiga förändringsarbete

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med målgruppen unga vuxna, beroendeproblematik och trauma
Är trygg i en ledarroll och har god organisatorisk förmåga
Har erfarenhet av föreståndarskap inom HVB
Är prestigelös, lyhörd och relationsskapande

Vi erbjuder:
En spännande och varierad roll med både kliniskt och strategiskt ansvar
Arbete i en professionell vårdkedja med tvärprofessionellt stöd
Goda utvecklingsmöjligheter inom Västerbo
Fortbildning, handledning och ett varmt kollegialt klimat

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: lena@vaster-bo.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Föreståndare Villa Hilleröd".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hilleröd Vård & Omsorg AB (org.nr 559419-1131)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Lena Ottosson
lena@vaster-bo.se
0760209328

Jobbnummer
9789000

Prenumerera på jobb från Hilleröd Vård & Omsorg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hilleröd Vård & Omsorg AB: