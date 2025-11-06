Vill du vara med ?
2025-11-06
Teamet på Boxess kännetecknas av engagemang & prestigelöshet. Här hjälper man till där man kan och man driver bolaget tillsammans i sann entreprenörsanda. Det innebär att man vill arbeta med människor som tar ansvar och tänker utanför boxen. I gengäld får man en otroligt utvecklande arbetsplats där man inte kan säga vart resan tar slut.Boxess söker nu en person som ska driva konstruktionsavdelningen i Värnamo. Senaste skärbordet från Kongsberg/Esko är installerat & klart och tanken är att du sätter din prägel på avdelningen. Som stöd finns det i koncernen ett nätverk av konstruktörer som du kan föra dialoger & bolla ideer med. Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
I stora drag kommer du att jobba med Prototyper, Sambesök med säljare och egna Projekt. Det innebär att du med din kompetens och gruppens erfarenhet bygger en struktur som passar er. Människorna som jobbar på Boxess besitter en gedigen kunskap inom branschen och är väl insatta i sina projekt. Ni kommer tillsammans hitta de bästa lösningarna. Det är precis det som gör detta jobbet så roligt, att få jobba med engagerade drivna människor som vill utvecklas. Du jobbar med Artios Cad.
Kravlista:ErfarenheterKörkortskrav
Svenska & Engelska i tal och skriftProfil
Du behöver ha erfarenhet av konstruktion. Du bör ha jobbat några år och givetvis är det meriterande om du tidigare jobbat med wellpappindustrin.
Utöver det är det din personlighet som kommer att vara avgörande. Som det står i början av annonsen, drivs bolaget väldigt platt ur ett organisationsperspektiv.
Vi söker engagemang och hunger, kanske har du gjort några år inom konstruktion och vill nu växla upp ditt ansvar. Här gör alla allt om det behövs. Det ställer krav på din personlighet i form utav att du bör vara flexibel, prestigelös, nytänkande utöver de vanligt förekommande egenskaperna som är bra för liknande tjänster. Tänker då främst på struktur, ordningssinne och koll på siffror.
Är du en person som gömmer dig bakom en arbetsbeskrivning är nog detta inte jobbet för dig !
Vi söker en modern person med bra datorvana som tycker om att gå till sin arbetsplats och bidra. Bidra på ett sådant sätt som att det är lika självklart att vara en bra kollega och höja andra som det är att bidra med bättre resultat. Man vill utvecklas och göra processer bättre. Samtidigt är det jätteviktigt att ha glädjen med sig, man jobbar i en liten grupp och man kommer ibland att slita sitt hår & vara frustrerad. Det är då viktigt med glädje & social kompetens. Dels för sina kollegors skull men också för kundernas skull, du jobbar med service och du bär Boxess varumärke med dig.
Låter detta intressant ? - Då vill vi träffa dig och prata vidare om din framtid ! Så ansöker du
