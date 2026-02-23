Vill du bygga Finansinspektionens integrationsplattform?
2026-02-23
Vill du vara med och bygga framtidens integrationsplattform på Finansinspektionen? Hos oss får du en nyckelroll i ett engagerat team som moderniserar våra system med moderna tekniker och containeriserade lösningar. Här får du stort utrymme att påverka både tekniska val och arbetssätt och bidra till samhällsviktig digital utveckling.
Om jobbet
Som integrationsutvecklare/systemutvecklare på avdelningen Data- och analysplattformar får du en central roll i utvecklingen av organisationens framtida integrationsplattform. Du blir en del av ett litet och erfaret team som arbetar tätt tillsammans, delar kunskap och har stort inflytande över tekniska val och arbetssätt.
Vi befinner oss i ett teknikskifte där vi moderniserar våra integrationslösningar från en äldre plattform till en containerbaserad och molnnära arkitektur. Hos oss får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka utvecklingen framåt.
I rollen arbetar du med hela integrationsområdet - från design till utveckling och förvaltning av robusta integrationer mellan interna system och externa parter. Du arbetar med etablerade integrationsmönster, API:er, filöverföringar och meddelandebaserad kommunikation, samt säkerställer trygg och säker informationsöverföring. Du bidrar också till att utveckla gemensamma ramverk för automatisering, övervakning och driftsäkerhet.
Dessutom får du en viktig roll i utvecklingen av vår nya API-plattform där du är med och formar hur vi exponerar, styr och säkrar våra API:er. Arbetet omfattar bland annat autentisering, auktorisering, trafikstyrning och loggning. Du samarbetar nära andra team och arbetar även med containerdrift, CI/CD, automatiserade tester och säkerhetsfrågor för att skapa stabila och framtidssäkra integrationslösningar.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har god kunskap om integrationsprinciper och meddelandebaserad kommunikation
• har förståelse för säkerhetslösningar, exempelvis OAuth2 och tokenbaserad autentisering
• har flera års erfarenhet som integrationsutvecklare eller systemutvecklare med integrationsfokus
• har arbetat med tekniker som REST, HTTP, SOAP och filöverföringar
• har erfarenhet av Java och gärna moderna ramverk.
Det är meriterande om du
• har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom datavetenskap, systemvetenskap, teknisk fysik eller motsvarande
• har erfarenhet av integrationsramverk
• har arbetat med bygg- och beroendehantering
• har kunskap om moderna Java-versioner
• är van vid containerbaserad drift och orkestrering
• har erfarenhet av paketering och deployment i containerplattformar
• har arbetat med API management-lösningar
• har erfarenhet av meddelandeköer
• har kunskap om CI/CD och DevOps-arbetssätt.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
• agera och ta beslut när det behövs
• ta egna initiativ.Publiceringsdatum2026-02-23Om företaget
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden. På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Maria Strand Enkullen, avdelningschef, 08-408 987 88
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
