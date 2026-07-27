Utredare till Främjande och förebyggande sociala insatser i Järva
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2026-07-27
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Trivs du i en roll där du får kombinera verksamhetsförståelse med strategiskt tänkande? Då kan detta vara jobbet för dig.
Avdelningen främjande och förebyggande sociala insatser söker en utredare som vill vara med och utveckla avdelningens arbete. Avdelningen är i en utvecklingsintensiv fas för att möta omställningen till en lätt tillgänglig, kunskapsbaserad och mer förebyggande socialtjänst. Fyra verksamhetsområden finns organiserade inom avdelningen: Fritid, Stöd och service, Tidigt socialt stöd och Öppenvård. Som utredare ingår du i en stab med strategiska avdelningsövergripande uppdrag som utredare, preventionssamordnare och projektledare. Staben leds av en enhetschef.
Vi erbjuder
I en tid av förändring erbjuder vi dig ett stimulerande arbete med möjlighet att påverka verksamheternas utveckling. Du får arbeta både självständigt och tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Du får kontinuerlig kompetensutveckling anpassad utifrån dina individuella förutsättningar.
Som anställd hos oss har du även tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag, semesterväxling med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som utredare hos oss kommer ditt uppdrag vara att självständigt eller tillsammans med kollegor processleda avdelningsövergripande utvecklingsprocesser. Uppdraget är att bidra till ett strategiskt sammanhållet utvecklingsarbete på avdelningen och i samverkan med andra aktörer. Du kommer också att arbeta med verksamhetsplanering, följa upp och analysera mål och resultat samt bereda beslutsunderlag av hög kvalitet. Du ingår i en stab med strategiska avdelningsövergripande uppdrag som utredare, preventionssamordnare och projektledare. Staben leds av en enhetschef.
Din kompetens och erfarenhet
Du har:
en socionomexamen
flerårig erfarenhet från ett eller flera av socialtjänstens verksamhetsområden.
goda kunskaper i svenska språket och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
har erfarenhet som chef eller annan ledande befattning.
är bekväm med, och har erfarenhet av, att arbeta både med operativa frågor på verksamhetsnivå samt utvecklingsarbete på ledningsnivå.
Genom dina tidigare arbeten har fått kunskap om och erfarenhet av utvecklingsarbete inom socialtjänsten. Vi ser också gärna att du är pedagogisk och van vid att tala inför en större grupp.
Förmågor och färdigheter vi lägger extra vikt vid under denna rekrytering är:
Självgående (tar ansvar för sin uppgift, strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare)
Initiativtagande (tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat)
Relationsskapande (är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller relationer).
Strukturerad (planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt, sätter upp och håller tidsramar)
Kreativ (kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor, har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat).
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Här kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 4066 (visa karta
)
163 64 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms stad, Järva, Avd för främjande och förebyggande sociala insatser Jobbnummer
10011956