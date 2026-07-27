Arbetsterapeut sökes till mottagning med inriktning psykos
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2026-07-27
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Psykosvård Stockholm är en nystartad verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Här samlar vi vården för patienter över 18 år med psykossjukdom i en organisatorisk enhet. Vi erbjuder bedömning, utredning och behandling enligt nationella riktlinjer och regionala vårdprogram. Inom Psykosvård Stockholm bedriver vi utvecklingsarbete, utbildning och forskning kring psykossjukdom. Vi arbetar i multiprofessionella team för att göra vården och behandlingen runt patienten så god som möjligt.
Vi på specialistpsykiatrisk mottagning 5, S:t Eriksplan söker nu en arbetsterapeut på vikariat under 1 år med eventuell möjlighet till förlängning.
Mottagningen är en enhet inom Psykosvård Stockholm och ligger centralt i Atlasområdet nära Vasaparken. Mottagningen har mycket nära till goda kommunikationer med buss, tunnelbana och pendeltåg.Publiceringsdatum2026-07-27Beskrivning
Vår psykosmottagning är en unik arbetsplats och vi som arbetar här är mycket stolta över det kvalitativa och många gånger livsavgörande arbete vi utför. Vårt arbete präglas av engagemang, professionalism, värme, respekt och omtanke både om varandra och om våra patienter.
Vi är angelägna om att erbjuda en hög tillgänglighet och en välfungerande vårdkedja, där öppen- och heldygnsvården har ett nära samarbete. Vi ser också patientens delaktighet samt samarbetet med närstående och vårdgrannar som mycket viktigt. Vi erbjuder utredning och behandling utifrån regionala vårdprogram och nationella riktlinjer. Inom verksamheten pågår ett flertal utvecklingsprojekt.
Mottagningen ansvarar huvudsakligen för patienter med psykossjukdom boende inom Stockholms innerstad (Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm) men har även en del frivalspatienter från andra områden. Vi är cirka 30 medarbetare som arbetar i multiprofessionella team bestående av läkare, sjuksköterskor, Case Manager, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut, rehabkoordinator, arbetsspecialist, medicinska sekreterare samt enhetschef. Ett mobilt akutteam finns, som kan bistå patienterna under jourtid.Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att ha omväxlande arbetsuppgifter och arbeta med patienter i olika skeden av sin sjukdom, där målet är att möjliggöra meningsfulla aktiviteter och främja återhämtning. Som arbetsterapeut hos oss är du länken mellan den medicinska behandlingen och patientens konkreta vardag. Du kommer ingå i ett multiprofessionellt team där du bidrar med din specifika kompetens i vår strävan att erbjuda bästa evidensbaserade vård och behandling till våra patienter. Sedvanliga arbetsterapeutiska uppgifter som aktivitetsbedömning, hjälpmedelsförskrivning, individuella interventioner kopplade till patientens vardag. I uppdraget ingår även att vara fast vårdkontakt för ett antal patienter där du har en viktig samordnande funktion. Dokumentation sker i datasystemet Take Care.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut. Du är ansvarstagande, lösningsinriktad och bidrar med kreativitet och humor.
För att passa i denna roll ser vi gärna att du vurmar för psykosvård och utvecklingsarbete, har god samarbetsförmåga och värdesätter teamarbete. Meriterande om du har utbildning i AMPS eller PRPP och erfarenhet av att leda grupper, som till exempel "Ha Koll", IPT och IMR.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som arbetsgivare är vi måna om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat:
Friskvårdsbidrag
Fri öppen sjukvård
Flextid
Eget rum
Arbetstid måndag-fredag
Regelbundna teamkonferenser samt kvalificerad handledning
Sist men inte minst en fantastisk arbetsplats med hög kompetens och engagerade kollegor
Urval och intervjuer sker löpande från och med vecka 33.
Välkommen in med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Psykosvård Stockholm, Specialistpsykiatrisk mottagning 5 St Eriksplan Kontakt
Enhetschef
Linda Andersson 08-12349295 Jobbnummer
10011958