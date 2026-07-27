Självgående snickare sökes Byggbolaget SV

ByggBolaget SV AB / Snickarjobb / Göteborg
2026-07-27


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Vi växer och söker nu en erfaren och självgående snickare som vill bli en del av vårt team. Vi söker dig som har yrkeserfarenhet, kan arbeta självständigt, talar svenska och har B-körkort.
Vi erbjuder heltidsanställning, bra lön, varierande projekt och möjligheten att arbeta i ett seriöst och växande byggföretag med fokus på kvalitet.
Låter det intressant? Skicka ditt CV till info@byggbolagetsv.se. Vi går igenom ansökningarna löpande och ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: info@byggbolagetsv.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ByggBolaget SV AB (org.nr 559276-7593)
Gräddgatan 5 (visa karta)
412 48  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
SV AB, ByggBolaget

Jobbnummer
10011961

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