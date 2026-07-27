Sjuksköterska Till Medicinsk Intermediärvårdsavdelning (mima), Huddinge
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2026-07-27
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Medicinsk intermediärvårdsavdelning (MIMA) på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge söker dig som är sjuksköterska eller specialistsjuksköterska och som vill vara med i vårat team och bedriva högspecialiserad intermediärvård. Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en stimulerande arbetsplats med varierande arbetsuppgifter där du ingår i ett team med trygga och kompetenta kollegor
en individuellt anpassad introduktion utifrån dina erfarenheter, kunskaper och verksamhetens behov samt tillgång till mentor och regelbunden reflektion i teamet
en arbetsplats som uppmuntrar och möjliggör kompetensutveckling genom en individuell kompetensplan och ett närvarande ledarskap med fokus på att skapa bästa möjliga arbetsplats och vård för våra patienter
möjlighet att ha rollen som ledningssjuksköterska där du leder och fördelar det dagliga arbetet
många utvecklings- och karriärmöjligheter, exempelvis betald specialistutbildning inom akutsjukvård.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
På MIMA i Huddinge vårdas patienter som kräver en högre vårdnivå och är svårt sjuka och inte
tillräckligt stabila för att vårdas på en vanlig vårdavdelning. Vi vårdar patienter med diagnoser som till exempel andningssvikt, intoxikation, ketoacidos och sepsis eller som kräver högre och intensiv
övervakning av sina vitala parametrar.
Som sjuksköterska hos oss har du hand om två till tre patienter åt gången och du kommer arbeta
tillsammans med erfarna kollegor. Läkare finns alltid tillgängliga på avdelningen så att det alltid finns tillgång till ett bra stöd och någon att fråga om råd.
Du kommer i ditt arbete att träffa många olika typer av patienter, med ett omväxlande arbete som
stundtals innebär ett högt tempo och ett tätt samarbete mellan olika professioner. Mötet med patienterna kräver oftast omedelbara åtgärder, snabba beslut och tät uppföljning. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat läkemedelshantering, centrala infarter, dränage, hantering av artärnål samt handhavande av medicinteknisk utrustning såsom övervakning och Non-invasiv ventilatorbehandling.
Hos oss arbetar vi enligt Region Stockholms 24/7 avtal för sjuksköterskor som är det avtal som tecknats mellan Vårdförbundet och Region Stockholm. Tjänsten innebär tjänstgöring dag, kväll och natt enligt verksamhetens behov. Mer information om schemat lämnas i samband med en eventuell intervju.
Vi söker dig som
tar initiativ och agerar utifrån patientens behov samtidigt som du bidrar till att utveckla arbetssätt och verksamheten
arbetar väl tillsammans med andra och bidrar till ett gott samarbete genom ett lyhört, respektfullt och professionellt bemötande av patienter, närstående och kollegor
har empatisk förmåga och skapar trygghet för patienter och närstående även i situationer som präglas av hög komplexitet och ett högt tempo
kommunicerar tydligt och anpassar din information efter mottagare och situation för att bidra till en säker vård och ett väl fungerande teamsamarbete
arbetar strukturerat genom att planera, prioritera och följa upp ditt arbete även när patienternas tillstånd snabbt förändras.KvalifikationerKvalifikationer
legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet inom yrket
Meriterande:
erfarenhet av intermediärvård
erfarenhet från akutsjukvård, öron-, näs- och halssjukvård, kirurgi eller neurologi
specialistutbildning inom intensivvård eller akutsjukvård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Akut och Reparativ Medicin Kontakt
Christa Olovsson christa.olovsson@regionstockholm.se 08-12383123 Jobbnummer
10011957