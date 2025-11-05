Vill du bli OVK-kontrollant?
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Attunda Sot & Vent söker nu dig som arbetat länge med länge med OVK relaterade arbetsuppgifter och nu vill ta nästa steg och bli certifierad OVK-kontrollant. Här får du chansen att bygga vidare på din kompetens, samtidigt som du blir en viktig del av ett mindre, erfaret team som värnar om inomhusklimat, energieffektivitet och hälsa.
Attunda Sot & Vent arbetar i hela Stockholmsområdet med utgångspunkt i Arlandastad, nära Märsta. I rollen kommer du att förbereda, planera och genomföra OVK-besiktningar tillsammans med erfarna kollegor, och på sikt själv ta ansvar som certifierad kontrollant. Du får tillgång till modern utrustning, exempelvis spårgas, och utbildning vid behov.
Arbetsuppgifter i korthet:
• Delta i och på sikt själv genomföra OVK-besiktningar i olika typer av fastigheter.
• Använda teknisk utrustning för mätningar, inklusive spårgas (utbildning ges vid behov).
• Upprätta OVK-protokoll samt ge rekommendationer för förbättrad inomhusmiljö och energieffektivitet.
• Samverka med fastighetsägare, förvaltare och tekniska kontaktpersoner.
• Arbeta självständigt ute på fält, men alltid med nära stöd från erfarna kollegor.
Personprofil
Vi söker dig som är noggrann, självgående och vill fortsätta utvecklas inom ventilation och OVK. Du har lång erfarenhet av ventilationsbranschen, är trygg i din yrkesroll och ser värdet av att bidra till bättre inomhusklimat.
Vi ser gärna att du:
• Har minst 6 års dokumenterad erfarenhet av OVK-relaterade arbetsuppgifter (krav).
• Har ambitionen att bli certifierad OVK-kontrollant - vi stöttar dig i processen.
• Är van vid digitala verktyg och har bred kunskap inom ventilationsteknik eller fastighetsbesiktning.
• Har B-körkort (krav).
Det är meriterande om du kan åtgärda enklare brister direkt på plats, exempelvis inom ventilationsrengöring eller teknisk fastighetsservice.
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Arbetstider: Vardagar, 07.00-16.00.
Placering: Arlandastad, ca 15 min promenad från Märsta pendeltågsstation.
Låter det här som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Företagspresentation
Vi på Attunda Sot & Vent arbetar med sotning, ventilationsrengöring, OVK-besiktning och brandskydd i Stockholmsområdet - med målet att skapa tryggare och mer energieffektiva fastigheter. Våra kunder är både privatpersoner, företag och fastighetsägare. Vi värdesätter hög kvalitet, snabb service och ett trevligt bemötande. Med ett engagerat team och tydliga värderingar fortsätter vi att växa - och söker nu fler kunniga medarbetare som vill vara med på vår resa. Ersättning
