Vikarierande universitetsadjunkt i specialpedagogik
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter drygt 2,3 miljarder kronor per år. Vi är mer än 1 800 anställda och har närmare 21 600 studenter.
Vi söker nu en engagerad universitetsadjunkt i specialpedagogik som vill vara med och utbilda framtidens lärare och på så sätt bidra till utveckling i nära samarbete med skola och samhälle.
Befattningen som universitetsadjunkt är placerat vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik på campus Luleå och tillhör avdelningen för Pedagogik, språk och ämnesdidaktik. Vid avdelningen bedrivs lärarutbildning, fristående kurser och uppdragsutbildning som bidrar till skolans utveckling och försörjning med kvalificerade lärare i såväl vår region som landet som helhet.
Ämnesbeskrivning
Pedagogik omfattar lärande, fostran, undervisning, utbildning och andra påverkansprocesser i formella och icke-formella kontexter. Ett särskilt fokus riktas mot relationer, delaktighet, samverkan, kommunikation, lärarprofession, digital teknik samt styrning och ledning. Pedagogik har tre inriktningar: allmänpedagogik, specialpedagogik och förskolepedagogik. Forskningen inom inriktningarna sker med utgångspunkt i sina specifika målgrupper, och i relation till villkor, innehåll, aktörer och kontexter inom pedagogik. Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning i lärarprogram på grundläggande och avancerad nivå inom lärarutbildningarna liksom inom fristående kurser. Specialpedagogik är en central del av den utbildningsvetenskapliga kärnan i de olika programmen inom lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet och undervisning inom dessa kurser ingår i arbetsuppgifterna. Undervisning sker i specialpedagogprogrammet, speciallärarprogrammet och i fristående specialpedagogiska kurser ingår i arbetsuppgifterna. I tjänsten ingår även undervisning inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt språk-, skriv- och läsutveckling ingår. Handledning av studenter på olika nivåer i utbildningar med specialpedagogiskt innehåll är också en del av arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas aktivt delta i institutionens arbete, i program- och kursutveckling samt följa forskningsutvecklingen inom det specialpedagogiska fältet nationellt och internationellt. I tjänsten ingår även att ansvara för och aktivt delta i samverkan med externa aktörer i det omgivande samhället. Kvalifikationer
För att uppfylla kraven för att anställas som universitetsadjunkt ska den sökande
ha avlagt högskoleexamen om minst 180 hp eller motsvarande
uppvisa pedagogisk skicklighet.
Information
Tjänsten är tidsbegränsad på heltid under perioden 2026-08-10 till och med 2027-01-31 eller enligt överenskommelse och med möjlighet till förlängning. Placeringsort: Luleå.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Åsa Bjuhr, 0920-49 15 52, asa.bjuhr@ltu.se Facklig kontakt
SACO-S Diana Chroneer, (+46)920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 mailto:lars.frisk@ltu.se Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 21 maj 2026
Referensnummer: 3140-2026
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
https://www.ltu.se/
971 87 LULEÅ
