Vikarierande undersköterskor till Vårdcentralen Vallås
2026-02-10
Vi söker engagerade och ansvarstagande undersköterskor för vikariat på vår väletablerade vårdcentral Vallås.
Hos oss har du en viktig roll för såväl kollegor som patienter. Vill du bli en av oss?
Detta är tjänsten för dig som är intresserad av ett roligt, självständigt och flexibelt arbete på vår vårdcentral.
Du kommer bland annat att arbeta med venös provtagning på vårt labb, ta EKG och blodtryck, assistera läkare vid undersökningar samt utföra mindre omläggningar. Även visst receptionsarbete förekommer.
Arbetet är förlagt till vardagar, måndag till fredag.
Om arbetsplatsen
Vårdcentralen Vallås har cirka 6 500 listade patienter. Vi är en läkarmottagning med specialistläkare och ST-läkare. Utöver vår läkarmottagning har vi barnavårdscentral, distriktssköterskemottagning och diabetes/kol-mottagning. På vårdcentralen finns även sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Erfarenhet av att arbeta inom primärvård och/eller mottagning är meriterande. Då du kommer att arbeta självständigt med provtagning är det meriterande om du har erfarenhet av att sticka patienter.
Du som söker är en positiv och engagerad kollega som vill vara en del av vårt arbetslag. Som person är du serviceinriktad, har god kommunikativ förmåga, hög flexibilitet och god samarbetsförmåga. Du har goda kunskaper i svenska vad gäller tal och skrift och vi ser även att du har god datorvana. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Läs mer om arbetet och vad vi kan erbjuda dig som undersköterska i Region Halland https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/underskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_usk_jobbannonser
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/155". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Vårdcentralen Halland Kontakt
Regina Laumann, Verksamhetschef Vallås 0720-858536 Jobbnummer
9732925