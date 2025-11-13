Vikarierande undersköterska till akutmottagningen
Region Gävleborg, VO Ambulans och akut verksamhet / Undersköterskejobb / Gävle Visa alla undersköterskejobb i Gävle
2025-11-13
På akutmottagningen i Gävle är vi 130 engagerade kollegor som tillsammans tar emot över 100 patienter per dygn, oavsett sjukdom, dygnet runt, året om. Vi arbetar nära i tvärprofessionella team där samarbete, snabba beslut och trygghet för patienten står i fokus. Här befinner du dig mitt i händelsernas centrum med goda möjligheter att utvecklas och växa i din roll.
Nu söker vi undersköterskor för längre vikariat tom 2026-08-31 med goda möjligheter till förlängning. Hos oss möter du tempot, teamkänslan och möjligheten att göra verklig skillnad - varje dag! Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du tätt tillsammans med sjuksköterskor och läkare inom flera olika specialiteter så som kirurgi, ortopedi, medicin, barn med flera. Ditt arbete är varierat, utvecklande och du får snabbt en bred kompetens. Hos oss uppmuntras du att ta initiativ, växa i din roll och vara delaktig i att utveckla både arbetssätt och arbetsmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• övervakning av patientens vitalparametrar
• förebyggande av trycksår och fall
• uppföljning av patientens nutrition och elimination
• sårbehandling
• ta EKG
• venprovtagning
• förhindra smittspridning genom basala hygienrutiner och klädregler.
Hos oss får du
• bli en del av ett engagerat, hjälpsamt och kompetent team som stöttar varandra och har roligt tillsammans
• introduceras på ett tryggt sätt tillsammans med en erfaren undersköterska
• utvecklingsmöjligheter genom interna utbildningar och scenarioövningar.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/ Kvalifikationer
Som undersköterska på akutmottagningen är du en trygg och närvarande del av teamet och du är alltid redo att möta det oväntade med lugn och fokus. Du trivs i ett högt tempo där dagarna sällan ser likadana ut och din flexibilitet gör att du snabbt kan växla mellan olika uppgifter och behov. Med en ödmjuk inställning och ett stort engagemang bidrar du till en arbetsmiljö där samarbete och omtanke står i centrum. Du tar ansvar, driver ditt arbete framåt och vill hela tiden utvecklas, både i din yrkesroll och tillsammans med kollegorna. Hos oss gör din ambition och ditt hjärta för patienten verklig skillnad, varje dag.
Som undersköterska hos oss ska du vara
• utbildad undersköterska.
För denna tjänst är det meriterande om du har erfarenhet av akutsjukvård.
I denna rekrytering använder vi tester som en del i urvalsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
