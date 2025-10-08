Vikarierande Skötare Till Pava
Västra Götalandsregionen / Vårdarjobb / Skövde Visa alla vårdarjobb i Skövde
2025-10-08
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.Publiceringsdatum2025-10-08Beskrivning
Vi söker dig som vill jobba som skötare på vår psykiatriska akutvårdsavdelning.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten är ett 9 månaders vikariat. Möjlighet till förlängning kan finnas.
Vi söker skötare till PAVA - psykiatrisk akutvårdsavdelning - en avdelning med korta vårdtider i det akuta sjukdomsskedet. Detta är en avdelning för dig som tycker om ett högre tempo, samordning och möte med olika psykiatriska diagnoser! Vi arbetar aktivt för bra bemötande och en personcentrerad vård.
Avdelningen finns sedan våren 2022 i nybyggda lokaler vid sjukhuset i Skövde. Lokalerna specialanpassade och utformade för att ge förutsättningar till en modern och effektiv psykiatrisk vård som skapar trygghet och trivsel både för patienter och personal.
Vill du vara med och utveckla den vuxenpsykiatriska heldygnsvården, då är du välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Som skötare arbetar du med sedvanliga omvårdnadsuppgifter för skötare. Du arbetar tillsammans med övriga kollegor och professioner i team för en effektiv och bra behandling. Omvårdnadsarbetet på avdelningen är organiserat med stort fokus på patientnära arbete där även individuella ansvarsuppgifter ingår.
Samverka och samarbeta med patientens personliga nätverk, olika instanser och vårdgrannar i samhället är en naturlig del av ditt arbete.Kvalifikationer
Omvårdnadsutbildning med inriktning psykiatri.
Erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård är meriterande. Som person är du flexibel och har ett gott bemötande mot patienter och anhöriga, såväl som mot kollegor. Du är självständig men uppskattar samtidigt de styrkor som ett gott samarbete medför.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskap och personlighet berikar verksamheten.
Vi intervjuar löpande.
Vid tillsättning inom psykiatrin begär vi utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan hanteras av arbetsgivaren.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5600". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Pava Kontakt
Anna Sjöstrand 070-0825599 Jobbnummer
9546639