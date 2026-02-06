Vikarierande miljöhandläggare
2026-02-06
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-06Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Miljöenheten arbetar för en god bebyggd miljö och en sund och säker livsmiljö. Enheten arbetar åt bygg- och miljönämnden som är gemensam för två kommuner, Gislaved och Tranemo. Dina arbetsuppgifter
Miljöenheten söker två vikarier för att ersätta föräldraledighet och andra planerade vakanser under nästan ett år. Arbetsuppgifterna är främst inventering och enklare tillsyn inom miljö -och hälsoskydd. Arbetsuppgifter kan dock variera beroende på den anställdes kompetens, erfarenhet och intresse.
Kvalifikationer
Du ska ha en relevant naturvetenskaplig utbildning eller motsvarande. Du är intresserad av hur olika faktorer i miljön påverkar människors hälsa. Bra kunskaper i det svenska språket är nödvändigt. Du ska ha ett gott bemötande och god förmåga att strukturera bland uppgifter.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Det är bra om du har B-körkort, men det är inte ett krav.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas.
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/23". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelningen för bygg och miljö, Enhet Miljö Kontakt
Angela Sjöblom 0371-81238 Jobbnummer
