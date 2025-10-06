Vikarierande lärare till grundskolan
2025-10-06
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
, Boden
, Luleå
I Gällivare kommun finns det totalt sett 9 grundskolor både i centralort och runt om i våra byar på landsbygden. Inom Gällivare kommuns grundskola finns utöver grundbehöriga lärare även förstelärare, specialpedagoger, speciallärare, kurator, skolsköterska, klassmentorer, elevassistenter/resurs. I åk 1-6 finns även klassmentorer på våra skolor och i tätorten finns skolvärdar i åk 7-9. När man påbörjat en ny tjänst som lärare inom Gällivare kommun erbjuds du handledning av en erfaren lärare under 1 års tid, en mentor som ska fungera som ett stöd för dig i din nya tjänst.
Vi behöver nu dig som är legitimerad lärare för vikariat, det kan vara på timmar eller för längre vikariat, vi diskuterar gärna ett upplägg som passar. Vill du veta mer hur det är att jobba, leva och bo i Gällivare kommun? Då kan du läsa mer här: www.gallivare.se/lararjobb
Med det sagt vill vi välkomna dig till Utbildningsförvaltningen och Gällivare kommuns grundskola. För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?
Varmt välkommen med din ansökan! Dina arbetsuppgifter
Som lärare arbetar du med undervisning. Du förbereder, planerar, genomför och utvärderar elevernas framsteg och din egen undervisning utifrån läroplanen. Du arbetar i nära samverkan med vårdnadshavare. Om du arbetar på timmar eller under en kortare period så kommer det att finnas färdiga planeringar för ämnet.Kvalifikationer
Legitimation som lärare. Du ska vara ansvarstagande och ha ett tydligt ledarskap i klassrummet, samt ha lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, lösningsfokus, flexibilitet nytänkande, intresse av och förmåga att samarbeta är kvaliteter som Gällivare kommuns grundskola värdesätter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav innan anställningAnställningstyp/arbetstider
Heltid eller deltid, visstidsanställning, timanställning tillsvidareanställning. Vi är flexibla och diskuterar utifrån dina och skolans behov. Ersättning
Timlön eller månadslön beroende på anställningsform, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Upplysningar
Rektor Pia Aspemo, tel 0970-818878
Rektor Marika Korpi Frisk, tel 0970.818811
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, gallivare@sverigeslarare.seÖvrig information
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
