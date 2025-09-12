Vikarierande enhetschef till Utvecklingsenheten
Bollebygds kommun, Socialförvaltningen
2025-09-12
Unga, expansiva Bollebygd är en kommun med framtidspotential som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. I kommunen är vi cirka 650 medarbetare och vi har några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god vård och omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel. Kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter.
I Bollebygd bor knappt 10 000 invånare. Endast 30 minuter från Göteborg, Borås och Alingsås ligger Bollebygd geografiskt bra till. Kommunen har ett rikt friluftsliv med skidbacke, vackra vandringsleder och golfbana i herrgårdsmiljö. Bollebygd har välutvecklade verksamheter med bra kvalitet och ett rikt näringsliv med över 1000 företagare. Läs gärna mer på bollebygd.se
Socialförvaltningen har ca 250 medarbetare och leds av Förvaltningschef samt två Verksamhetschefer inom följande områden:
* Individ och familj & Funktionsnedsättning.
* Äldreomsorg, Bemanning, Hemsjukvård & förebyggande verksamhet.
Inom Socialförvaltningen vill vi lyfta och prioritera utvecklingsfrågorna för att på bästa sätt möta dagens och morgondagens utmaningar i Bollebygd. Utvecklingsenheten är en central funktion inom socialförvaltningen som arbetar med att stärka kvalitet, struktur och ledning i verksamheten. Enheten har ett brett och viktigt uppdrag som innefattar:
* Att vara ett stöd i arbetet med styrning och ledning
* Att planera, utvärdera, följa upp, analysera och granska verksamheten
* Att säkra följsamhet till lagar och förordningar
* Att systematisera arbetet genom strukturer, processer och rutiner
* Att ge råd och stöd till chefer samt bidra med specialistkunskap
* Att initiera och driva utvecklingsarbete
I chefsuppdraget ingår budget-, personal- och verksamhetsansvar. Som Enhetschef arbetsleder du 8 medarbetare som alla är specialister på sina områden såsom MAS/MAR, projektledare, nämndsekreterare med mera.
Du har ett övergripande ansvar för processer kopplade till förvaltningens kvalitetsarbete och spelar en nyckelroll i förvaltningens omvärldsbevakning. Du rapporterar direkt till förvaltningschef och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
* Leda förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete
* Personalansvar för medarbetare inom enheten
* Ansvara för budget, verksamhetsplanering och uppföljning
* Ansvara för nämndens verksamhetsplan och tillhörande del- och årsrapportering
* Ansvara för förvaltningens arbete med statsbidrag
* Samverka med andra enheter, förvaltningar och externa aktörer
* Omvärldsbevakning och strategisk analysKvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, offentlig förvaltning eller liknande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Meriterande är om du har erfarenhet av ledarskap inom offentlig verksamhet, gärna inom socialtjänst. Vi ser även positivt på om du har erfarenhet av kvalitetsarbete och processledning.
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och är kommunikativ. Vidare har du ett strategiskt tänk och en förmåga att omsätta idéer i praktisk verksamhet.
För att lyckas i rollen har du förmåga att strukturera, planera och organisera större processer och involvera olika aktörer samt att hålla uppsatta tidsramar. Du måste kunna arbeta självständig I analysarbete och uttrycker dig mycket väl i skrift.
För arbetsuppgifterna krävs mycket god kunskap om socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, LSS, kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen.
Du har god datorvana och Körkort B.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjutillfälle är planerat till 6 och 7 oktober.
ÖVRIGT
Vi erbjuder
* Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för barn, unga och vuxna
* En arbetsplats med engagerade kollegor och ett öppet klimat
* Möjlighet att påverka och utveckla socialt arbete i Bollebygd
* Flextid och möjlighet till viss distansarbete
* Friskvårdsbidrag på 3000 kronor och andra förmåner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
För dig som söker en tjänst som innebär arbete med barn kommer du innan anställning att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Enligt avtal.
