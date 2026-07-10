Vikarierande enhetschef i samledarskap
Region Jämtland Härjedalen, Hud infektion och medicin / Sjukvårdschefsjobb / Östersund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Östersund
2026-07-10
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Söker du ett chefsuppdrag som är både utvecklande och stimulerande? Då är du rätt person att arbeta hos oss som chef i samledarskap på Medicinenheten inom område Hud och medicin (HM).
En av enhetscheferna har nu valt att vara tjänstledig för att pröva annat arbete under nio månader och därför rekryterar vi nu en ersättare.
Medicinenheten har tidigare genomgått ett stort arbetsmiljöarbete och är nu en välfungerande arbetsplats med god trivsel och bra struktur.
Enheten är bemannad med ca 70 kompetenta medarbetare i yrkeskategorierna sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare samt ledningssjuksköterskor och koordinatorer.
På Medicinenheten ingår du i en stimulerande gemenskap och blir en viktig del av enheten. Enheten har fyra olika subspecialiteter; mage, njure, lunga och blod och har 28 vårdplatser. Personalen arbetar i team inom fem olika vårdlag som består av sjuksköterska, undersköterskor och ansvariga läkare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef och ingår i områdets ledningsgrupp. I arbetsuppgiften ingår arbetsmiljö-, budget-, utvecklings- och personalansvar. Som chef förväntas du arbeta nära övriga enhetschefer ochstabspersonal samt MLU (läkare med medicinskt ledningsuppdrag). Samverkan sker även bl a med övriga enheter på sjukhuset, kommuner samt primärvård.Kvalifikationer
Minst tre års akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten.
Vi söker en positiv och handlingskraftig chef som genom tillitsbaserat ledarskap skapar engagemang för verksamhetens uppdrag, utveckling och resultat. Du har en god kommunikativ förmåga och ditt ledarskap kännetecknas av att skapa förtroende och ett bra samarbete med ett välkomnande förhållningssätt. Du har en förmåga att ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitetet för att driva förbättrings- och kvalitetsarbeten.
Du är pålitlig och har en god förmåga att arbeta på ett uthålligt, grundligt och målmedvetet sätt och är envis nog att se till att ett påbörjat arbete också avslutas.
Meriterande är erfarenhet från chefs- och ledarskap. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, upphör: 2027-05-31 .
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 3 C336280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Köpmangatan 7A (visa karta
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831 50 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Hud infektion och medicin Kontakt
Verksamhetschef HIM
Åsa Wengfelt asa.wengfelt@regionjh.se +4663153248 Jobbnummer
10000043