Vikarierande barnskötare söker i Farsta

Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Välkommen till oss
Barnskötare/vikariat till förskolor i Farsta Östra
Stockholms stad, Farsta stadsdelsförvaltning, Förskola, Farsta Östra
Vi erbjuder
Farsta stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i vår stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Förskoleområde Farsta Östra består av sju förskolor i Sköndal. Förskolorna leds av rektor/områdeschef, tre biträdande rektorer/enhetschefer och två administratörer som möjliggör för ett nära ledarskap. I förskoleområdet finns en specialpedagog som stöd i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.
På våra förskolor skapar vi en trygg och öppen miljö där tillit, ansvar och delaktighet är en naturlig del av vardagen. Vi utgår från barnens nyfikenhet och lust att lära, och stärker deras tro på den egna förmågan.
Din roll
Som vikarierande barnskötare bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet. I samråd med ordinarie pedagoger på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Du deltar i den dagliga verksamheten enligt de riktlinjer du får av ordinarie personal på förskolan.
Din kompetens och erfarenhet
Du kan ha en gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som barnskötare. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna. Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt barnfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och det arbetslag du för dagen arbetar i. Du samverkar med barn, kollegor och föräldrar på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med de instruktioner du får på förskolan av ordinarie personal. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Var vänlig ladda upp din ansökan via Jobb i Stan så kontaktar vi de sökande vi önskar intervjua. Intervjuer/rekrytering sker fortlöpande under hela ansökningstiden. Då vi söker vikarierande barnskötare till fler av våra förskolor kan vi komma att tillämpa gruppintervju vid första mötet.
Telefonsamtal från rekryteringsföretag undanbedes.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta i verksamheter med barn hos Stockholms stad, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdande datum.
