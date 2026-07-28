Legitimerad sjuksköterska Uppdrag i Gotlands län
Valora bemanning AB / Sjuksköterskejobb / Sollentuna Visa alla sjuksköterskejobb i Sollentuna
2026-07-28
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Legitimerad sjuksköterska – Uppdrag i Gotlands län. Vill du ha ett flexibelt arbete med goda villkor?
Valora Bemanning söker nu legitimerade sjuksköterskor för spännande bemanningsuppdrag i hela Gotlands län.
Vi har uppdrag på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunal hälso- och sjukvård i bland annat Visby, Slite, Hemse, Klintehamn, Roma m.fl. och flera andra orter i länet.
Oavsett om du söker ett kortare eller längre uppdrag hjälper vi dig att hitta en lösning som passar dina önskemål. Vi arbetar löpande med nya uppdrag och har möjligheter inom flera olika verksamheter.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag och verksamhet, men kan bland annat innebära arbete inom:
Sjukhus
Vårdcentral
Primärvård
Kommunal hälso- och sjukvård
Särskilt boende (SÄBO)
HemsjukvårdKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta i nya miljöer.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön.
Resor och boende vid behov.
Trygg anställning med kollektivavtalsliknande villkor.
Flexibla uppdrag anpassade efter dina önskemål.
Personlig kontakt med en engagerad konsultchef.
Möjlighet att arbeta i olika städer och verksamheter.
Om Valora Bemanning
Valora Bemanning är ett bemanningsföretag med fokus på kvalitet, långsiktiga samarbeten och personlig service. Vi arbetar nära både våra konsulter och våra kunder för att skapa trygga, hållbara och utvecklande uppdrag.Så ansöker du
Vi rekryterar löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka in din ansökan redan idag!
Hittar du inte din ort i annonsen? Hör gärna av dig ändå. Vi har uppdrag i hela Sverige och hjälper dig att hitta ett uppdrag som passar just dig.
Välkommen med din ansökan till Valora Bemanning! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: personal@valorabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobb i Gotlands län". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Jobbnummer
10014482