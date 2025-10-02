Vikarier till Vårda Hemtjänst i Falun
Vårda Hemtjänst i Sverige AB / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2025-10-02
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vårda Hemtjänst i Sverige AB i Falun
, Örebro
, Göteborg
eller i hela Sverige
Tillträde omgående!
Vi söker vikarier som kan arbeta dagtid,kväll och helg.
Vi söker dig som är lyhörd och har stor servicekänsla då tjänsten förutsätter att att kunna förstå och möta kunders olika behov och önskemål.
Arbetet ställer krav på att du självständigt tar ett ansvar för att leverera hemtjänst med hög kvalitet och är professionell i din roll.
Du arbetar med att skapa goda relationer med våra kunder och närstående.
Din arbetsdag:
Som undersköterska/vårdbiträde inom omvårdnad i Falu kommun ger du omvårdnad och social omsorg med utgångspunkt från den enskildes individuella behov och önskemål utifrån beviljad tid.Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
• B-körkort.
• Erfarenhet av liknande verksamhet är meriterande.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via mail.
Urval och intervjuer kommer ske löpande så därför ser vi gärna att du ansöker redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: ansokan@vardahemtjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T2510-FK". Arbetsgivare Vårda Hemtjänst i Sverige AB
(org.nr 559194-6792)
Nybrogatan 23 (visa karta
)
791 70 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vårda Hemtjänst Jobbnummer
9536587