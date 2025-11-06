Vikarie till Vrinnevihus kök

Forenede Care AB / Kockjobb / Norrköping
2025-11-06


Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 7400 medarbetare. Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998.
Söker nu kock som kan rycka in vid behov till vårat kök på Vrinnevihus i Norrköping
ARBETSUPPGIFTER Arbetet innebär planering, förberedelse och tillagning av måltider samt efterarbete som disk och städning.
KVALIFIKATIONER Formella kompetenser: - Vi söker dig som har utbildning motsvarande restaurangprogram eller motsvarande och dokumenterad erfarenhet som kock.
En merit är att du har erfarenhet av specialkost, måltider för äldre samt kunskap om konsistens anpassad kost.
I tjänsten ingår arbete både inom kall och varmkök. Du ansvarar även för att följa och uppdatera egenkontrollen för köket samt följa de lagkrav som finns för verksamheten.

Alla anställningar inom företaget omfattas av kollektivavtal.
Intervjuer ske fortlöpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
TILLTRÄDE Enligt överenskommelse
LÖN Timlön
Kontaktperson: Pär Bogren
E-postadress: par.bogren@forenedecare.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Forenede Care AB (org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se

Arbetsplats
Forenede Care

Kontakt
Pär Bogren
par.bogren@forenedecare.se

Jobbnummer
9592502

