Vikarie till Vrinnevihus kök
Forenede Care AB / Kockjobb / Norrköping Visa alla kockjobb i Norrköping
2025-11-06
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Nyköping
eller i hela Sverige
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 7400 medarbetare. Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998.
Söker nu kock som kan rycka in vid behov till vårat kök på Vrinnevihus i Norrköping
ARBETSUPPGIFTER Arbetet innebär planering, förberedelse och tillagning av måltider samt efterarbete som disk och städning.
KVALIFIKATIONER Formella kompetenser: - Vi söker dig som har utbildning motsvarande restaurangprogram eller motsvarande och dokumenterad erfarenhet som kock.
En merit är att du har erfarenhet av specialkost, måltider för äldre samt kunskap om konsistens anpassad kost.
I tjänsten ingår arbete både inom kall och varmkök. Du ansvarar även för att följa och uppdatera egenkontrollen för köket samt följa de lagkrav som finns för verksamheten.
Alla anställningar inom företaget omfattas av kollektivavtal.
Intervjuer ske fortlöpande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
TILLTRÄDE Enligt överenskommelse
LÖN Timlön
Kontaktperson: Pär Bogren
E-postadress: par.bogren@forenedecare.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Kontakt
Pär Bogren par.bogren@forenedecare.se Jobbnummer
9592502