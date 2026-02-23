Vikarie som personlig assistent
Omtanken Assistans i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundsvall
2026-02-23
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omtanken Assistans i Norden AB i Sundsvall
, Hudiksvall
, Örnsköldsvik
, Gävle
, Orsa
eller i hela Sverige
Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och har beviljats assistans enligt LSS eller SFB. Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder och anhöriga samt personal. För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla inom Omtanken ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.
Vi söker nu vikarier till en av våra härliga kunder i Sundvall som kan hoppa in under ordinarie assistenters ledighet/sjukdom samt inför sommarens semestrar.
Beskrivning av arbetet:
Du kommer arbeta för och med en glad kvinna som bor i Sundsvall. Denna kvinna, som har autism, behöver din hjälp som assistent för att strukturera och stötta i alla göromål under dagen. Det innefattar hjälp med bl.a. måltider, personlig hygien och att sköta om ett eget hushåll med alla sysslor det innefattar. Utöver det vara med och skapa en meningsfull fritid. Lugn och struktur är nyckeln till framgång i denna assistans.
Arbetstiderna är förlagda till dygn med sovande jour.
Som assistent hos denna kvinna måste du...
kunna ta till dig de rutiner och arbetssätt som gäller i gruppen
kunna arbeta lugnt och bemötande
Det är också meriterande om du...
har erfarenhet av arbete som personlig assistans
har erfarenhet av autism Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: ansokan@omtankenassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "185". Arbetsgivare Omtanken Assistans i Norden AB
(org.nr 556543-4213)
852 29 SUNDSVALL Jobbnummer
9758842