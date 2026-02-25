Vikarie personlig assistans, Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Söderhamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Söderhamn
2026-02-25
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, i Söderhamn
Personlig assistent är ett värdefullt och omväxlande arbete som innebär att du stöttar personer i deras vardag.
Vi söker nu aktiva, initiativtagande och ansvarsfulla personliga assistenter för timvikariat. Vi ser fram emot din ansökan! Publiceringsdatum2026-02-25Beskrivning
Vill du göra skillnad i en annan människas vardag? Vi söker nu engagerade och ansvarsfulla personliga assistenter för timvikariat. Arbetstiden är varierande och kan förläggas under dygnets alla timmar - dag, kväll, natt samt helger.
Som personlig assistent arbetar du nära brukaren och utgår från en fastställd genomförandeplan. Du samarbetar med brukaren, dennes företrädare, anhöriga samt kollegor och arbetsledning för att skapa trygghet, kontinuitet och god kvalitet i insatserna. I vissa fall kan även medicinska insatser enligt egenvårdsbedömning förekomma.
Anställningen är knyten till Bemanningsenheten i Söderhamns kommun, vilket innebär att du blir en del av vår vikariepool och kan komma att arbeta på olika uppdrag utifrån verksamhetens behov. Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent ger du individuellt anpassat stöd och service utifrån beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet med insatserna är att möta den enskildes grundläggande och specifika omsorgs- och omvårdnadsbehov, med fokus på självbestämmande och livskvalitet.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på brukarens behov och kan omfatta bland annat stöd vid måltider, personlig hygien, på- och avklädning samt hjälp med kommunikation och social samvaro.
Uppdraget innebär att värna om varje individs rätt till privatliv, delaktighet och självständighet. Du arbetar utifrån ett respektfullt och individanpassat förhållningssätt, där brukarens behov och önskemål alltid står i centrum.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och som delar vår övertygelse om allas lika värde - oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller ålder. Kvalifikationer
Det är meriterande om du har en utbildning eller yrkestitel inom omvårdnad, men det är inget krav. Tidigare erfarenhet av arbete inom funktionsstöd är också en fördel. Du ska vara rökfri då vi tillämpar rökfri arbetstid. Då arbetet ställer krav på dokumentation och kommunikation med olika parter behöver du kunna behärska det svenska språket i tal och skrift. B-körkort samt tillgång till bil är ett krav.
Du är en självgående och strukturerad person med ett lösningsorienterat arbetssätt. Du har en god förmåga att skapa engagemang både kring arbetsuppgifter och övergripande verksamhetsmål. Du är lojal, har ett starkt verksamhetsfokus och förstår vikten av att agera i enlighet med beslut, mål, riktlinjer och policys. Du har förmågan att se helheten och bidrar aktivt till att driva verksamheten framåt. Som analytisk person har du lätt för att identifiera samband, se mönster och hantera komplexa frågor på ett metodiskt och insiktsfullt sätt. Du är dessutom kreativ och initiativrik - du bidrar gärna med nya idéer och perspektiv som utvecklar arbetet och skapar mervärde för organisationen.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/40". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Kontakt
Valentina Suarez Aguirre 0270-75073 Jobbnummer
9762108