Vikariat vaken natt i Roknäs
Alter Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Piteå
2025-09-28
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alter Assistans AB i Piteå
Som personlig assistent kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss blir du en del av Alterfamiljen.
Vill du jobba som personlig assistent?
Vi söker nu en person som vill arbeta cirka 60% vaken natt from mitten på augusti till juni 2026, med chans till förlängning samt extra vid behov dagtid redan från nu!
Tillsammans planerar vi för din inskolning ute på arbetsplatsen, avsikten med inskolningen är att ge dig tillräcklig handledning för att du ska känna dig trygg med de olika arbetsuppgifterna du sedan förväntas utföra i ditt arbete.
Du som söker är trygg, lyhörd, social och påhittig men har även förmågan att vara lugn och stillsam i ditt arbete.
Arbetet som personlig assistent innebär varierande arbetsuppgifter. Hos kunden ingår moment som personlig hygien, påklädning, matlagning och daglig skötsel av hemmet. Du fungerar som kundens förlängda arm, tar vid och hjälper till där funktionsnedsättningen sätter gränser.
Du som tror att arbetet som personlig assistent passar dig är välkommen med din ansökan via mejl till:iza@alterassistans.se
där du kort berättar om dig själv och din arbetslivserfarenhet. Märk din ansökan med
P12 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: iza@alterassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P12". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alter Assistans AB
(org.nr 559207-3000), http://www.alterassistans.se/
Prästgårdsgatan 57 A 1TR (visa karta
)
941 62 PITEÅ Jobbnummer
9529765