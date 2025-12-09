Vikariat trä- och metallslöjdslärare
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Till Värmdö skärgårdsskolors rektorsområde söker vi en
lärarvikarie i trä- och metallslöjd åk 3-9
Värmdö skärgårdsskolors rektorsområdes geografiska område börjar vid Fågelbrolandet i Strömma, sträcker sig ut mot havet och omfattar alla öar utan broförbindelse.
Rektorsområdet består för närvarande av tre F-9-skolor: Djurö skola som ligger på fastlandet och Runmarö skola och Svartsö skola som ligger på öar utan broförbindelse. Sammanlagt går det cirka 320 elever i rektorsområdet. Du kommer att jobba på Djurö skola.
Du kommer att undervisa i trä- och metallslöjd i åk 3-9. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, dokumentation och utvärdering av undervisningen i de grupper du undervisar i. Du har ett nära samarbete kring bland annat planering och elevhälsa, med kollegor i arbetslagen samt övriga pedagoger, skolledare och elevhälsoteam på Djurö. Som lärare i Värmdö skärgårdsskolors rektorsområde är uppdraget måluppfyllelse för alla elever. En del av tjänsten innebär även undervisning i fördjupad svenska och engelska.
Vi söker dig som är legitimerad slöjdlärare för grundskolan, gärna i kombination med något annat ämne. Du har väl vitsordad erfarenhet av pedagogiskt arbete med elever. Du har ett medvetet pedagogiskt arbetssätt där elevens delaktighet och ansvar är en självklarhet. Det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll och att du är tydlig gentemot barn, föräldrar och kollegor.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen omfattar 100 % och är ett vikariat med start 9:e januari 2026 eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande så registrera gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg. Klicka på "sök tjänst" nedan och följ sedan instruktionerna. Välkommen med din ansökan senast 5 januari 2026.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Maria Niläng, rektor, 08-570 486 25 eller Aase Carlsson, biträdande rektor, 08-570 486 21.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
