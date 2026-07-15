Vikariat till Fågelsångens stödboende SoL
Sundbybergs kommun / Vårdarjobb / Sundbyberg Visa alla vårdarjobb i Sundbyberg
2026-07-15
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Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Om rollen
Dina arbetsuppgifter kommer framförallt innebära att ge praktiskt och pedagogiskt stöd som främst ges i den enskildes hem. Stödet som ges utgår ifrån individens genomförandeplan som är utformad tillsammans med den enskilde. Vi arbetar efter ett myndighetsuppdrag med uppsatta mål att sträva mot. Genomförandeplanerna utgår ifrån Individens Behov i Centrum (IBIC) och vi arbetar i verksamhetssystemet Pulsen Combine. Du skall arbeta pedagogisk och individanpassat genom att coacha, stötta och motivera den enskilde utifrån målen i genomplanen.Publiceringsdatum2026-07-15Kvalifikationer
Vi vill att du har vård- och omsorgsutbildning, gärna med inriktning psykiatri, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömmer som likvärdig.
Meriterande
Erfarenhet inom psykiatrisk verksamhet
Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande, MI eller andra pedagogiska metoder.
Tidigare erfarenhet av att arbeta strukturerat efter tydliga rutiner, genomförandeplaner, riskbedömningar och handlingsplaner.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Omfattning
Tjänsten är ett vikariat på heltid tom 2026-12-31. Tillträde så snart som möjligt/enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är den 26 juli 2026.
Intervjuer kan komma att ske löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Sundbybergs stad Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit. Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun. Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 30 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Enhetschef
Stella Georgas stella.georgas@sundbyberg.se +4687066823 Jobbnummer
10003739