Vikariat textilslöjd 50% Solskiftesskolan
2025-08-07
I Österåker arbetar vi mot att bli länets bästa skolkommun. I arbetet mot den målbilden har vi tre ledord: kunskap, professionalism och trygghet. Kunskap innebär att fler elever ska nå målet och nå bättre skolresultat. Professionalism innebär att vi ska ha kunnig personal som också kan växa och utvecklas i sina roller. Trygghet innebär att personal och elever ska få arbetsro, uppleva skolmiljöerna som trygga och vara delaktiga i beslut som påverkar deras vardag.
Vikariat 50 % - Lärare i Textilslöjd Solskiftesskolan
Har du lärarlegitimation och ett par års efrarenhet av undervisning? Eller är du kanske nyutexaminerad? Vi söker dig som vill arbeta som textilslöjdslärare på Solskiftesskolan.
Vår slöjdsal är luftig och välutrustad. Här möter du i stort sett alla skolans elever i din undervisning. Vi söker dig som vill tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet. Du har lätt för att samarbeta, är kreativ och tar egna initiativ för att utveckla ditt ämne. Du har förmågan att se elevers olika behov och får elever att utvecklas. Du är tydlig i ditt ledarskap, trygg i dig själv och känner en stolthet för ditt arbete.
Känner du igen dig? Välkommen till Solskiftesskolan. Här du en arbetsplats där många trivs och stannar länge - en skola värd att besöka!
Ditt nya jobb
Solskiftesskolan är en 4-9 skola med cirka 430 elever fördelade på 15 klasser i grundskolan, fyra klasser i anpassad grundskola och en klass för nyanlända elever - internationell klass.
Här arbetar kunniga, engagerade och behöriga pedagoger. Vi skapar möjligheter för alla att, utifrån sina förutsättningar, utvecklas som individer och lära sig att lära. På Solskiftesskolan vill vi ge våra elever en bra grund för ett livslångt lärande. Vi är övertygade om att alla vill lära sig!
Som lärare hos oss vill vi att du är tydlig i din ledarroll och har en positiv elevsyn som utgår från att elever kan och vill. Du ser samarbete som en nödvändighet och är villig att tillföra arbetslaget din erfarenhet och kompetens.
Här behöver du aldrig möta utmaningar eller svårigheter själv, på Solskiftesskolan jobbar vi tillsammans. Vi stöttar varandra och värdesätter vårt genuina engagemang för våra elever och kollegor. På skolan finns arbetslag, elevassistenter och trygghetsteam samt ett aktivt elevhälsoteam som stöd i det dagliga arbetet. På skolan finns också speciallärare och specialpedagoger.
I tjänsten ingår inget mentorskap.
Vi söker dig som:
• Är behörig slöjdlärare - textil i år 4-9 - gärna i kombination med annan ämnesbehörighet
• Leder och organiserar ditt arbete så att en respektfull och trygg lärandemiljö skapas
• Har god samarbetsförmåga, stor flexibilitet och ser möjligheter före svårigheter
• Har ett positivt förhållningssätt i bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor
• Tillägnar dig resultat av aktuell forskning och ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa en ny och fördjupad kunskap
• Tillsammans med dina kollegor och enskilt reflekterar över ditt arbete på ett systematiskt sätt
• Har intresse av och kunskap för att kunna undervisa med digitala verktyg
• Gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära
• Har en helhetssyn på elevernas lärande
Anställningens omfattning
50 %
Anställningsform
Vikariat
19 augusti 2025, eller enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
17 augusti 2025
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på vår webbplats.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.
Anna Karin Eriksson
Bitr rektor
073-6634011annakarin.eriksson@osteraker.se
Maria Dernell
Rektor
0736443655maria.dernell@osteraker.se
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-17
