Vikariat tandläkare till Folktandvården, Sölvesborg
2025-12-08
Vår värdegrund vilar på tre ledstjärnor: engagemang, samarbete och kvalitet.
Folktandvården Blekinge med drygt 300 medarbetare är en del av Region Blekinge. Vi har 11 allmäntandvårdskliniker i hela länet, från Jämjö i öst till Sölvesborg i väst. Specialisttandvård finns i Karlskrona och Karlshamn.
Vår vision är "Frisk mun för alla". Det innebär att Folktandvården Blekinge tar ansvar för folkhälsan genom att satsa på allt från förebyggande frisktandvård till förstklassig specialisttandvård. Vi står för tillgänglighet, moderna metoder och gott bemötande. Med kunskap, stolthet och glädje arbetar vi vidare - för fler friska munnar.Publiceringsdatum2025-12-08Om företaget
På kliniken i Sölvesborg är vi ett glatt gäng som består av fem tandläkare, fyra tandhygienister och
tandsköterskor.
Kliniken ligger centralt belägen i Sölvesborg med närhet till buss och tågstation.
I anslutning till kliniken finns ett brett utbud av service och kommunikationer. Vi har nära till Blekinges rika natur med skärgård, hav, skogar och sjöar.
Om jobbet
Hos oss kommer du att arbeta med såväl barn som vuxna och hälsoaspekten är central. Vi använder ett delegerat arbetssätt där alla ges möjlighet att utvecklas och arbeta utifrån sin kompetens. Vi erbjuder dig omväxlande dagar i en trygg och strukturerad organisation.
Som nyanställd deltar du i Folktandvårdens introduktionsprogram som både ger en god inblick i
verksamheten och möjligheter att knyta kontakter med medarbetare från hela länet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad tandläkare nyutexaminerad eller med tidigare erfarenhet från yrket. Du är positiv, engagerad och ser möjligheter. Du kan ta eget ansvar och egna initiativ. Du har lätt att samarbeta med andra. Du vill utvecklas inom din profession och som medarbetare. Vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheten på kliniken och vi söker dig som vill vara med och forma klinikens framtid. Anställningen är ett vikariat med möjlighet till en tillsvidareanställning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande så ansök redan i dag!
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585)
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
