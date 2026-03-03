Vikariat stödassistent
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker engagerade medarbetare till tre gruppbostäder placerade i en trivsam miljö centralt i Hammarby Sjöstad, Södermalm.
Inriktningen är personkrets 1 inom Lagen om stöd och service(LSS).
På utförarenheten arbetar vi utifrån brukarens delaktighet och inflytande i sin vardag.
Stockholms stads kvalitetsprogram och Stockholmarens fokus ligger till grund i allt arbete vi utför.
Vi söker nu 4 stödassistenter/stödbiträden för längre vikariat upp till ett år. Rollen innebär dag, kväll och varannan helg. En av tjänsterna innebär sovande jour, dag, kväll och varannan helg.
Vi erbjuder
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med motiverade kollegor. Vi erbjuder alla medarbetare utbildning i "Det pedagogiska ramverket" och en individuell kompetensplan. Du kommer att erbjudas friskvårdsbidrag samt rabatt på stadens alla simhallar.
Din roll
Som grund ligger lagen om LSS, personkrets 1, samt övrig lagstiftning inom socialt arbete.
Du kommer att arbeta utifrån uppdragsbeskrivning för stödassistent inom enheten.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Följa stadsdelens och enhetens riktlinjer, rutiner och policys.
• Vara stödperson till brukare
• Dokumentera i Parasol
• Vara aktiv i uppföljning av brukarens genomförandeplan och utvecklingsmål.
• Delta aktivt i personalmöten, APT och planeringsdagar.
• Vara en professionell hälsoskapare
Din kompetens och erfarenhet
• Du har adekvat utbildning som stödassistent eller likvärdig såsom tex. omvårdnadsprogrammet med inriktning LSS.
• Erfarenhet av att arbeta inom LSS
• Meriterande är kunskaper i AKK, lågaffektivt bemötande och motiverande samtal.
• Kunskap och erfarenhet av autism, åldrande och epilepsi är ett plus.
• Vana av att dokumentera social dokumentation samt dokumentationssystemet Parasol
Arbetet är socialt och innefattar många kontakter med såväl brukares nätverk som tex. vård, myndigheter och andra professioner. Detta innebär att du bör behärska det svenska språket väl i tal och skrift.
Vi tar alltid referenser och begär utdrag ur Polisens belastningsregister innan tillsättning av tjänst.
Tycker du att detta verkar spännande så är du välkommen med din ansökan.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår
