Vikariat på Granlidens demensboende 85%
Ludvika kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ludvika Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ludvika
2026-07-31
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Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Vård- och omsorgsförvaltningen har drygt 1 000 medarbetare. Den största gruppen medarbetare består av vårdpersonal som undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och kockar. Men det finns också en mängd andra yrken inom vår verksamhet. Vi är alla nyckelpersoner och våra verksamheter präglas av medarbetare som är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.
Arbetsplatsen
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Vi söker nu en lagspelare till Granlidens särskilda boende demens avdelning D1 på vikariat.
Granlidens särskilda boende är beläget i Grängesberg med idrottsplatsen Vallen och Bandyplanen som närmaste granne.
Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget skapar ni en miljö där personerna får känna inflytande och vara delaktiga. Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Vård- och omsorgsarbete hos personer med demensdiagnos i särskilt boende enligt kommunens riktlinjer
Ge personerna en meningsfull dag, aktivering- och stimulans
Medicinsk omvårdnad förekommer såsom läkemedels givning
Administrativa arbetsuppgifter i form av planering och fördelning av arbete samt dokumentation enligt socialtjänstlagen
Schemalagd arbetstid med dag-, kväll- och helgtjänstgöring
Resurspass förekommer Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med personer med demensdiagnos på svårare demensavdelning, utåtagerande betende
Erfarenhet av bemötande och arbete utifrån BPSD
Inneha diplom från utbildningen Demens ABC
Inneha diplom från utbildningen Demens ABC Plus särskilt boende
Inneha diplom från utbildningen Nollvisionen
Inneha diplom från utbildningen Kommunikation ABC
Inneha diplom från utbildningen Mötas i musik
Inneha läkemedel- och inslulindelegering
Behärska svenska språket i tal och skrift
Vana att använda mobiltelefon och dator
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad att göra skillnad i andra människors liv och som har en stor empati. Du är en trygg person som trivs med att arbeta i en stimulerande och utmanande miljö.
Vi värdesätter en positiv attityd och en stark vilja att bidra till ett gott arbetsklimat. Som en del av vårt team får du möjlighet att växa och göra en verklig skillnad.
Vi ser personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, samt lyhördhet inför andras behov och ett stort tålamod som viktiga. Vi ser även att du är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga med såväl kollegor som med anhöriga och övriga professioner du möter i arbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: vikariat, fr.o.m 260824- t.o.m 270831
Omfattning: deltid, 85% (heltidsmått veckoarbetstid 37 h)
Arbetstid: schema
Tillträde: 2026-08-24 eller enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
Resurspass och arbete på andra arbetsplatser inom vård- och omsorgsförvaltningen förekommer.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Upplysningar
Enhetschef: Maria Löfgren, 0240-56 57 19
Arbetstagarorganisation: Kommunal nås via kommunens växel, 0240-860 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 14 augusti 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika Kommun
(org.nr 212000-2270), https://www.ludvika.se/
772 32 GRÄNGESBERG Arbetsplats
Ludvika kommun Jobbnummer
10017133