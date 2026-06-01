Informationssäkerhetsspecialist med inriktning säkerhetsskydd
Svenska Kraftnät / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-06-01
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Är du vår nya informationssäkerhetsspecialist med inriktning säkerhetsskydd?Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
I rollen som Informationssäkerhetsspecialist med inriktning på säkerhetsskydd, i Svenska kraftnäts team för informationssäkerhet, kommer du att arbeta nära verksamheten och i samverkan med centrala funktioner inom säkerhetsskydd. Rollen innebär att både analysera, stötta och omsätta krav till praktiskt genomförande. Ditt arbete bidrar direkt till att säkerställa att Svenska kraftnät har rätt strukturer, processer och kontrollmiljö för att möta både dagens och framtidens krav.
Du kommer bl.a. att ansvara för att:
Arbeta nära verksamheten för att stödja och utveckla säkerhetsskyddsanalys (SSA)
Samla in, analysera och kvalitetssäkra information innan den förs in i SSA
Hålla workshops och stötta verksamheten i säkerhetsskyddsfrågor inom informationssäkerhet
Göra kvalificerade bedömningar kopplade till sårbarheter utifrån omvärldsläget
Säkerställa att rätt och relevant information når beslutsunderlag
Bidra till framtagande av styrdokument, analyser och rapporter
Rådgivning, utbildning och stöd till verksamheten på alla nivåer
Stötta implementation av säkerhetsskyddsåtgärder samt uppföljning av dessa
Stötta det praktiska säkerhetsskyddsarbetet i verksamheten med expertis inom informationssäkerhet
Här får du stort utrymme att påverka arbetssätt, metodik och prioriteringar – och du blir en nyckelperson i SVK:s säkerhetsstyrning.
Genom din gedigna erfarenhet inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd blir du en viktig specialistresurs för SVK och en del av vårt långsiktiga strategiska säkerhetsarbete.
Enhet Informations- och cybersäkerhet består av cirka 15 anställda i två team.
Enheten tillhör avdelningen Säkerhet och beredskap. Avdelningen har drygt 100 medarbetare.
Tjänsten är tillsvidare och placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Personliga egenskaper:
I denna rekrytering kommer mycket stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, analytisk och kommunikativ. Du är bra på att omsätta komplexa krav till tydliga och praktiska lösningar och trivs i en roll där du samarbetar med många olika intressenter, inklusive våra leverantörer.
Du är även noggrann, analytisk och resultatinriktad.
Sist men inte minst är du trygg och prestigelös, vilket bland annat innebär att du kan stå upp för dina beslut även när de ifrågasätts, samtidigt som du kan ompröva dem när så behövs.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Relevant akademisk utbildning inom informationssäkerhet, säkerhetsskydd, informationsteknik eller erfarenheter/kvalifikationer som vi bedömer likvärdiga.
Du har även:
Gedigen erfarenhet inom säkerhetsskydd.
Mycket god analytisk förmåga.
Hög samarbetsförmåga och kommunikativ skicklighet.
Mycket god förmåga att skriva analyser, rapporter och styrdokument.
Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsanalys (SSA).
Förmåga att omsätta regelverk till praktisk verksamhet.
Strukturerad och noggrann med god dokumentationsförmåga.
Förmåga att arbeta operativt och stödjande i verksamheten.
God kunskap inom och erfarenhet av att tolka PMFS (Polismyndighetens föreskrifter) och Säkerhetspolisens vägledningar inom säkerhetsskydd.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande
Erfarenhet från Försvarsmakten eller liknande verksamhet.
Erfarenhet från elbranschen.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Viss möjlighet till distansarbete, upp till 50% när arbetsuppgifterna så tillåter.
Resor förekommer i mycket begränsad omfattning i denna tjänst.
Sista ansökningsdag 22 juni 2026. Vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan.
Intervjuer planeras att genomföras under sommaren.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Josefin Agelii-Mayotte, rekryterande chef, 010-350 94 88.
Lennart Jansson, ansvarig rekryterare, 010-350 91 49.
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010-475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010-475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9940408