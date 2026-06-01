Kurator till Vårdcentralen Tullholmen
2026-06-01
Vårdcentralen Tullholmen söker nu en kurator!
Din arbetsplats
Hos oss blir du en del av en organisation med engagerade medarbetare och ett starkt fokus på samarbete, kvalitet och utveckling. Vi har är ett gott arbetsklimat, nära samarbete mellan professioner och ett stort engagemang för våra patienter.
I uppdraget finns även möjlighet att arbeta digitalt via Visiba Care samt med KBT-behandling på nätet. En del av tjänsten kan även innebära arbete inom vår digitala vårdcentral Vård i Värmland.
Arbetet med psykisk ohälsa i primärvården omfattar ett brett spektrum av patienter och behov. Som kurator möter du vuxna patienter (från 18 år) och ansvarar för det psykosociala omhändertagandet. Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat KBT-behandling, krisbearbetning och bedömningar.
Du stöttar patienter i att utveckla sin egen förmåga att hantera sin situation genom att öka medvetenheten kring egna resurser och möjligheter. Arbetet innebär också att samverka med både interna och externa aktörer kring patienter med sammansatt psykosocial problematik, inklusive psykisk ohälsa, psykiatriska tillstånd samt missbruk och beroende.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har socionomexamen eller är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, med vidareutbildning inom KBT.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är trygg i din yrkesroll och har ett professionellt och empatiskt bemötande. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer – både med patienter, kollegor och samverkansparter. Arbetet kräver flexibilitet, självständighet och förmåga att tänka nytt i mötet med olika behov och situationer. Du tar ansvar för dina uppgifter genom att planera, strukturera och prioritera ditt arbete effektivt.
Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom primärvård. Även erfarenhet av Visiba Care eller annan digital vård är meriterande.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Vårdcentralen Tullholmen Kontakt
Nås via växeln 010-8315000 Jobbnummer
9940404