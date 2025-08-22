Vikariat kock Produktionsköket
Region Jämtland Härjedalen, Kostenheten / Kockjobb / Östersund Visa alla kockjobb i Östersund
2025-08-22
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
Kostenheten tillagar patientkoster, serverar lunch och fika till externa gäster. Verksamheten är fördelad på fyra olika arbetsplatser: produktionsköket på Nedre Vattugatan, Restaurang Kajutan, Mellanlagret och Café Entré på sjukhusområdet.
Region Jämtland Härjedalens tre kärnvärden; välkomnande, handlingskraftiga och pålitliga genomsyrar kostenheten och det arbete vi utför mot våra kunder och våra kollegor och medarbetare.
Östersunds sjukhus är ett komplett och välutrustat akutsjukhus med hög kompetens både vad gäller medicinska
specialiteter och omvårdnad. Sjukhuset med 2400 medarbetare är det enda i länet, det är en fördel eftersom det möjliggör en närhet mellan de olika specialiteterna. En närhet som kommer patienterna till del.
Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Vi har även en egen motionsanläggning för våra anställda.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Kock i produktionsköket: Ingå i ett team av kockar och köksbiträden där vi lagar patientkost till Östersunds sjukhus. Maten vi lagar packas i matlådor i modifierad atmosfär, för att alla matlådor ska få det näringsinnehållet som vi deklarerar är det viktig att förstå sambandet mellan receptet och det man som kock lägger i maträtten. Övriga arbetsuppgifter kan vara förberedelser, städning och diskning.Kvalifikationer
Kockutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Utbildning eller erfarenhet
Minst 3 års erfarenhet av yrket
Kännedom och kunskap om livsmedelshygien och HACCP
Teori
God kunskap och kännedom om sk. köksmatematik
Datavana
God språkförståelse och behärskar svenska i tal och skriftÖvrig information
God fysik då arbetet bitvis är tungt och påfrestande för kroppen
Gilla att samarbeta och arbeta i teams Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pers 318/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Kostenheten Kontakt
Enhetschef
Linnéa Hellström linnea.hellstrom@regionjh.se 063 15 39 40 Jobbnummer
9471256