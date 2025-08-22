Vikariat kock Produktionsköket

Region Jämtland Härjedalen, Kostenheten / Kockjobb / Östersund
2025-08-22


Kostenheten tillagar patientkoster, serverar lunch och fika till externa gäster. Verksamheten är fördelad på fyra olika arbetsplatser: produktionsköket på Nedre Vattugatan, Restaurang Kajutan, Mellanlagret och Café Entré på sjukhusområdet.

Region Jämtland Härjedalens tre kärnvärden; välkomnande, handlingskraftiga och pålitliga genomsyrar kostenheten och det arbete vi utför mot våra kunder och våra kollegor och medarbetare.

Östersunds sjukhus är ett komplett och välutrustat akutsjukhus med hög kompetens både vad gäller medicinska
specialiteter och omvårdnad. Sjukhuset med 2400 medarbetare är det enda i länet, det är en fördel eftersom det möjliggör en närhet mellan de olika specialiteterna. En närhet som kommer patienterna till del.
Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Vi har även en egen motionsanläggning för våra anställda.

Publiceringsdatum
2025-08-22

Arbetsuppgifter
Kock i produktionsköket: Ingå i ett team av kockar och köksbiträden där vi lagar patientkost till Östersunds sjukhus. Maten vi lagar packas i matlådor i modifierad atmosfär, för att alla matlådor ska få det näringsinnehållet som vi deklarerar är det viktig att förstå sambandet mellan receptet och det man som kock lägger i maträtten. Övriga arbetsuppgifter kan vara förberedelser, städning och diskning.

Kvalifikationer
Kockutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig

Utbildning eller erfarenhet

Minst 3 års erfarenhet av yrket

Kännedom och kunskap om livsmedelshygien och HACCP

Teori

God kunskap och kännedom om sk. köksmatematik

Datavana

God språkförståelse och behärskar svenska i tal och skrift

Övrig information
God fysik då arbetet bitvis är tungt och påfrestande för kroppen

Gilla att samarbeta och arbeta i teams

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pers 318/2025".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Jämtland Härjedalen (org.nr 232100-0214)

Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Kostenheten

Kontakt
Enhetschef
Linnéa Hellström
linnea.hellstrom@regionjh.se
063 15 39 40

Jobbnummer
9471256

