Vikariat i svenska och svenska som andraspråk
2026-01-19
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".
Läs mer om oss på www.lbs.se.
Vi erbjuder
På LBS - Kreativa gymnasiet kombinerar vi ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med kreativa lärprocesser. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen men ger också väldigt mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerande arbetsmiljö utvecklas i din profession och att arbeta med kollegialt lärande på riktigt.
Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder en kortare visstidsanställning på heltid, 23/2-20/3 2026, för undervisning i svenska och svenska som andraspråk då vår ordinarie lärare är föräldraledig. Du ansvarar för att följa och genomföra ordinarie lärares planering.Publiceringsdatum2026-01-19Profil
Vi söker dig som är legitimerad lärare i svenska och engelska med erfarenhet av eller behörighet även i SVA. Du är kreativ i genomförandet av din undervisning, skapar lust att lära och har förmågan att se eleverna som individer med olika behov och drivkrafter. I klassrummet är du en trygg ledare och du är bra på att skapa relationer med både elever och föräldrar. Det är meriterande om du har andra kreativa kompetenser eller intressen.Övrig information
Tjänsten är en kortare visstidsanställning, 23/2-20/3 2026.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 9 februari Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Frida Alin på frida.alin@lbs.se Ersättning
Enligt överenskommelse
