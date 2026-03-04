vik undersköterska till stödenheten, hemvården
2026-03-04
Stödenheten utför individuellt behovsprövade insatser i ordinärt boende. Insatserna skall stärka den enskildes förmåga att klara sig själv och göra det möjligt för den enskilde att bo kvar hemma. Stödenheten jobbar mot specifik målgrupp där personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik ingår. Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på stödenheten arbetar du med boendestöd för brukare inom målgruppen. Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att stärka den enskildas förmåga att klara vardagen i eget boende och ute i samhället. Inom stödenheten utför vi även hemtjänstinsatser i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad. Vi utgår från biståndsbeslut och jobbar mot de kvalitetsmål som verksamheten har. Planering, uppföljning och utvärdering är viktiga inslag i verksamheten. Kvalifikationer
Treårigt omvårdnadsprogram, Undersköterskeutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Vi söker dig som har erfarenhet av eller intresse av att jobba med socialpsykiatri och/eller vård och omsorg har en positiv livssyn. Du är flexibel, strukturerad och noggrann. Utifrån Stödenhetens arbetsområde är det meriterande med kunskaper i socialpsykiatri och/eller pedagogik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. I arbetet ingår även att dokumentera i verksamhetssystemet. Då dator används som ett arbetsredskap är det nödvändigt att du har god datorvana. I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera och kommunicera med olika parter vilket kräver att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Körkort är ett krav.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Gratis bad
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
Här kan du läsa mer om Gällivare kommun som arbetsgivare: Jobb, praktik och ideellt arbete | Gällivare kommunAnställningstyp/arbetstider
Heltid, vikariat under perioden 2026-05-01-2027-05-01 med eventuell förlängning. Tjänstgöring: dag, kväll samt helg.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde/Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV och personligt brev. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2026-03-31Kontaktperson för detta jobb
Sara Israelsson, Enhetschef Stödenheten
Telefonnummer: 0970-818 821
mejl: Sara.Israelsson@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
