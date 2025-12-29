Vik Undersköterska på Hemtjänsten
2025-12-29
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Hemtjänsten i Fagersta består av ett gäng glada medarbetare som tycker om att ge god omvårdnad till Fagerstabon utifrån den behovsbeskrivning som finns i varje individs egna genomförandeplan.
Hemtjänsten är i dagsläget uppdelad i 10 mindre grupper samt natt, som arbetar med kunder som bor i gruppens geografiska område.
Ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter består av att ge omsorg, hjälp och stöd till kunderna utifrån deras individuella behov samt skapa en meningsfull vardag för våra kunder. Du som undersköterska kommer att ha rollen som namngiven fast omsorgskontakt. I ditt uppdrag ingår det att upprätta genomförandeplaner för de kunder som du blir fast omsorgskontakt för. Vi arbetar efter ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att vi ser det friska hos varje individ. I uppdraget ingår det att utföra delegerade HSL insatser.
Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang för att arbeta med människor. Du ska ha ett gott bemötande, snabbt kunna ställa om dig då arbete i hemtjänsten kräver att man är flexibel samt att du alltid har fokus på att ge den bästa servicen och omvårdnaden för de kunder vi möter i vårt dagliga arbete.
Du ska kunna arbeta både självständigt samt tillsammans med övriga kollegor. Ansvarsfull och lyhördhet är viktiga egenskaper som vi värdesätter. I ditt arbete kommer du att möta människor med olika förmågor, i olika åldrar samt att vara ett stöd i dessa människors vardag för att ge dem ett mervärde och en förutsättning till ett bra liv i sin vardag.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi vill att du som söker har examen från vård- och omsorgsprogrammet samt bevis om skyddad yrkestitel.
Egenskaper som vi gärna ser hos dig är: personlig mognad, integritet, lojalitet. Du har förmågan att samarbeta, du är serviceinriktad och strukturerad. Det är viktigt att du har en stor empatisk förmåga och kan lyssna och förstå kundernas olika behov samt att du har en vilja att tillgodose dessa på bästa möjliga sätt. Tjänsten kräver att du är ansvarstagande, initiativrik och har ett flexibelt arbetssätt. Du behöver vara lyhörd och ha god förmåga att samarbeta med kunderna, anhöriga, arbetskamrater samt andra samarbetspartners. Vi sätter stort värde på engagemang i arbetet och en vilja att
bidra till verksamhetens bästa.
Du ska ha grundläggande IT-kunskap för att kunna arbeta med de system vi använder oss av i vårt dagliga arbete. Meriterande om du har arbetat med system som IntraPhone, SignIt, LifeCare och Multiaccess.
Fagersta är ett finskt förvaltningsområde, kunskaper i ett minoritets språk och minoriteters kultur kan ses som meriterande.
Vikariaten är på grund av föräldraledigheter och studieledigheter fram till och med 2026-08-31 med eventuell möjlighet till förlängning.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Körkort är ett krav.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
