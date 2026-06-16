Vik. Kommunikatör till Rönnowska skolan
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2026-06-16
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Är du en nyfiken, prestigelös och driven kommunikatör som trivs i en föränderlig miljö? Brinner du för att skapa inspirerande innehåll och utveckla kommunikation från idé till leverans? Då kan du vara den vi söker!
Om arbetsplatsen
Rönnowska skolan är den största gymnasieskolan i Helsingborg och ligger i framkant när det gäller utbildning. Alla de yrkesprogram vi erbjuder är certifierade av branschen, vilket är unikt för en skola i Sverige med så många yrkesprogram. På Rönnowska skolan har vi ca 1000 elever och över 130 medarbetare.
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Vill du ha en rolig roll inom kommunikation på en fantastisk skola? Vi söker en noggrann, kreativ och engagerad kommunikatör med god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för att bidra till samhällsnyttan. Som kommunikatör hos oss får du ett varierat och meningsfullt uppdrag. Du arbetar med kommunikation i både stora och små projekt. Arbetar med allt från planering till produktion, publicering och uppföljning. Du kommer att vara en viktig del av vårt arbete med att synliggöra verksamheten och skapa engagerande innehåll för våra målgrupper.
Uppdraget består av:
Planera, producera och publicera innehåll i text, bild och film för webb, digitala och sociala kanaler.
Delta i genomförandet och planering av evenemang såsom mässor, öppet hus och interna aktiviteter.
Skapa trycksaker, mässmaterial och trycksaker.
Samverka internt på skolan.
Helg/Kvällsarbete kan förekomma vid ex öppet hus och evenenemang.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasialutbildning inom medie- och kommunikation eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Erfarenhet av att producera målgruppsanpassat innehåll i text, foto och video.
Meriterande:
God vana av Officepaketet och Canva.
Mycket god förståelse för sociala medier och digital kommunikation.
Vi tror att du är en självständig och samarbetsinriktad person som trivs med att arbeta tillsammans med kollegor, chefer och olika verksamheter. Du är lösningsorienterad, strukturerad och har en god stilistisk känsla.
För vår verksamhet är dina personliga egenskaper av stor betydelse. Du behöver kunna arbeta självständigt, leda dig själv, prioritera, vara stresstålig och serviceinriktad.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer sker löpande
Sista dag att ansöka är 2026-07-26. Vi inte möjlighet att svara på frågor under 2- 26 juli pga semester, vänligen maila anna.schibli@helsingborg.se
.
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: 50-100%
Tillträdesdatum: Augusti/ sep eller enligt överenskommelse
Varaktighet: 6 månader
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Administrativ chef
Anna Schibli anna.schibli@helsingborg.se +46708195213 Jobbnummer
9967063